España y Escocia ensayan el Trofeo Mundial de Kenia

Las fiestas de San Pedro contarán este año con un plato fuerte en su programa deportivo como es el partido que jugarán en el Ruta de la Plata las selecciones masculinas Sub 20 de España y Escocia, dos de los mejores equipos del mundo que participarán en el próximo Mundial de esta categoría juvenil.

No es habitual que una selección española elija Zamora como escenario para sus partidos. Son escasos los encuentros internacionales que en cualquier deporte se han celebrado en nuestra provincia. Habría que recordar las dos ocasiones en que jugaron en Zamora los sub 21 de fútbol, una vez en el Ramiro Ledesma en los años 80 y la segunda ya en el Ruta de la Plata. Y en fútbol femenino también la selección sub 18 sabe lo que es jugar en nuestra ciudad.

En baloncesto femenino, hace poco que España se enfrentó a Francia en categoría absoluta, y durante varios años la selección Sub 16 eligió Zamora para jugar el Memorial Juan de Mena, tristemente desaparecido. También sabe lo que es jugar en el Ángel Nieto la selección nacional de fútbol sala, y todos los años compiten los K4 nacionales masculino y femenino de maratón de piragüismo en la Regata de Sanabria. También la selección de maratón se dio cita en Zamora para competir en la Copa del Mundo y en el Mundial. El pabellón de Morales del Vino acogió hace varios años un encuentro de la selección absoluta de tenis de mesa; y los combinados nacionales absolutos también acudieron a Monte la Reina en el Europeo de Campo a Través.

Este encuentro previsto para el próximo 24 de junio servirá de preparación para el Trofeo Mundial que España y Escocia jugarán en Kenia en la segunda quincena del mes de julio. Ambos rivales parten con opciones de lograr la clasificación, si ganan el torneo keniano, para el próximo Campeonato del Mundo.

Este interesante encuentro servirá además para que debute en el banquillo nacional del argentino Raúl "Aspirina" Pérez, que además es director del departamento de Alto Rendimiento de la Federación Española.

Raúl Pérez dirigirá en el Ruta de la Plata a las grandes promesas del fútbol español que en breve estarán luchando por clasificar a Los Leones para el próximo Campeonato del Mundo de 2027 de Sudáfrica. En Kenia, España se medirá en la primera fase con Samoa, Kenya y Hong Kong, mientras que Escocia tendrá como rivales a Zimbabwe, Canadá y Uruguay.

La última vez que en Zamora se dio un partido de estas características fue con el "Partido de las Estrellas" en 2022 entre la Selección Española Femenina y un combinado de jugadoras de la Liga Iberdrola.

El encuentro del día 24 supone el regreso a la competición de los U20 españoles. En su último partido se proclamaron campeones de Europa al derrotar a Paises Bajos por 6-13 en la final del Europeo de Lisboa en el pasado mes de diciembre.

Las entradas pueden adquirirse ya en la página web de la Federación Española.