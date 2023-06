El delantero francés Kylian Mbappé aseguró este viernes que continuar en el Paris Saint-Germain es su "única opción en este momento".

"Ya he dicho que mi objetivo es continuar en el club", afirmó Mbappé en una conferencia de prensa en Faro (Portugal) en la víspera de un encuentro de selecciones ante Gibraltar, clasificatorio para la Eurocopa de 2024.

Mbappé, capitán de la selección francesa, pidió en varias ocasiones y sin éxito que se le hicieran preguntas sobre el encuentro de este viernes, pero no pudo evitar tener que tratar la cuestión de su futuro, que ha dominado las noticias sobre fútbol en Francia y España esta semana.

También aseguró que el presidente francés, Emmanuel Macron, quien el miércoles dijo que intentaría convencerlo para que no se vaya fuera del país, no tiene influencia en su carrera.

"En mi carrera hoy, en 2023, ninguna", afirmó, "como ya he dicho, él ha dicho que quiere que yo siga en París y yo también".

Explicó que la carta en la que confirmaba al PSG su voluntad de no acogerse a la opción de un año adicional con el club -ya manifestada, según él, en julio de 2022- para la temporada 2024/25, divulgada por la prensa el pasado lunes, fue enviada "antes" del inicio de la concentración de la selección francesa.

También dejó claro que no piensa justificar su posición: "No hay nada que explicar. La gente puede criticar, analizar".

Mbappé manifestó que, como capitán de la selección, no tuvo dudas de participar en la conferencia de prensa previa al partido de este viernes. "No va a ser el ruido exterior -dijo- el que me haga rehuir de mi responsabilidad", subrayó.

Además, señaló que la semana no está siendo difícil para él, ya que está "acostumbrado desde muy joven" a la presión. "Mi primera preocupación es el partido de mañana. Lo que pase fuera, secundario", agregó.

El delantero estrella del PSG y del equipo nacional francés también volvió a decir que le encantaría disputar los Juegos Olímpicos de París del año próximo -"sería un sueño", dijo-, pero recalcó que no lo forzará.

"Sé que las fechas no están en el calendario FIFA. Si puedo jugarlos, será un placer, si no, qué se le va a hacer", indicó.

La comparecencia del jugador, de 24 años, estuvo marcada por una expectación inusual y fue emitida en directo en televisión en Francia después de que el pasado lunes se informara de que Mbappé envió una carta el PSG para confirmar que no seguirá tras el final de la próxima temporada, aunque quiere cumplir su contrato y jugar con los parisinos la próxima.

El club ha deslizado a la prensa francesa que se está planteando en serio traspasarle este verano para evitar que se vaya gratis, pero el jugador ha insistido en una entrevista y en sus redes sociales en que su único objetivo es cumplir su contrato con el PSG, que concluye en junio de 2024.