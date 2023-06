Sergio Canales se mueve por la concentración de la selección española con la tranquilidad de un veterano, de alguien que ha estado arriba y abajo. De una estrella rutilante antes de cumplir los 20 años a las órdenes del mismísimo Mourinho en el Real Madrid, y de alguien al que las lesiones empujaban a retirarse sin haber cumplido aún los 30.

Hoy el bético es uno más de los 23 elegidos por Luis de la Fuente en esta nueva selección cuya camiseta ya ha vestido diez veces. Uno puede pasear por su vida leyendo su piel, esos tatuajes que disfrazan sus heridas de guerras, las cicatrices de las lesiones, pero que también le 'vitaminan' recordándole lo bueno que ha encontrado en esta larga travesía, como su mujer y sus tres hijas. Y todo manteniendo la misma sonrisa de aquel rubio travieso de los Agustinos que revolucionó Santander y Brunete.

Sostiene Jorge Valdano que el fútbol es un estado de ánimo y usted es el capitán del optimismo hecho equipo, el Betis del ‘manque pierda’.

Estoy muy cómodo aquí, llevo el diez, me han dado el brazalete, mi familia ha encajado perfectamente en Sevilla... El proyecto me ilusionó muchísimo desde el principio. En el último año en la Real Sociedad, cuando andábamos negociando comenté que me sentía capacitado para dar un paso más en mi carrera y ser un jugador importante en el equipo porque había madurado. Y el Betis, desde el inicio, me dio ese rol y esa confianza.

La grada le tiene devoción.

La pasión con la que vive el fútbol la afición es del Betis es una locura, y esa forma de entenderlo va muy encaminada con mi pensamiento y mis sensaciones sobre lo que debe ser el fútbol. Además, me encanta que la exigencia que nos ponen sea tan alta.

Nos contaba Borja Iglesias en la anterior concentración de España que otra de las claves de este Betis es el ambiente del vestuario.

Sin duda. Es súper importante. El Betis depende mucho del equipo, de los once que están en el césped, de su complicidad y de la relación que tienen. Hay equipos como Real Madrid o Barça que pueden depender a veces de algunas individualidades, pero nosotros necesitamos a todo el equipo. Es fundamental, la base de todo y lo que más trabajamos. Es la clave de los resultados que recogemos al final de la temporada.

Ha tenido todo tipo de entrenadores, desde Mourinho a Setién pasando por David Moyes, Luis Enrique o ahora Pellegrini.

He aprendido mucho de todos, de los que me han puesto y de aquellos con los que he jugado menos. La diversidad siempre es buena y te enseña. Ahora tengo a Pellegrini, que es muy cercano y es muy buena persona. Y eso es algo que para mi es fundamental. Es un entrenador que nos ha sacado un rendimiento muy alto en estos tres años. Siempre analizo a los entrenadores cuando acabo con ellos, pero creo que Manuel es el mejor, o uno de los mejores, que he tenido a nivel de grupo. Hemos aprendido mucho de él y de su manera de gestionar la plantilla. Además tiene mucha experiencia.

Usted es un futbolista atípico. Alguien que estudia cosas como la nutrigenómica o la psicología deportiva hasta el punto de haber invertido en ello con una empresa propia.

Debido a mi trayectoria, con las lesiones y las recuperaciones, esto me ha ayudado muchísimo. Todos los jugadores somos diferentes y a veces aprendo de cosas que hacen los demás y no tienen nada que ver con lo que yo hago. Todo suma.

Pocos saben que ha sido clave en la recuperación de pubalgia del sevillista Acuña, al que a través de la nutrigenómica le ayudó a nutrirse mejor y a recuperarse.

Cada uno tenemos que conocernos porque eso es una parte muy importante de la trayectoria y de la experiencia que vives en tu trayectoria deportiva. Una de las cosas más positivas que saco de mi carrera es que he aprendido a conocerme, a saber qué necesito en cada momento. Y no de dejo de aprender porque esto va cambiando cada segundo. Lo bonito del fútbol y la vida es cambiar año tras año para seguir mejorando.

Ha sufrido tres lesiones graves de rodilla en tres momentos diferentes vitales y deportivos. ¿Cómo vivió esos procesos?

En la primera no sabía ni lo que era, no había escuchado en mi vida lo que tenía. La segunda sí fue un golpe muy duro porque me encontraba bien tras recuperarme y recaer tan rápido fue un palo mental, por lo que me costó bastante más salir de ahí. La tercera fue muy dura en cuanto a la recuperación porque iba todo contracorriente. Pero ahora lo miro con algo de distancia y creo que de cada una he aprendido mucho y en cierto modo, aunque suene un poco raro, estoy hasta agradecido a lo que me ha pasado porque me ha ayudado a ser la persona que soy y considero que esas experiencias me han dado muchísimo.

¿Se puede decir que atraviesa usted por el momento más dulce de su carrera?

Las carreras de los futbolistas son muy largas. Es cierto que normalmente te centras solo en una temporada y a veces puede que no salgan las cosas... En el fútbol, y eso es lógico, te centras en el partido, en el trabajo de la semana, el entrenamiento, superar las molestias... Pero si analizas con más perspectiva toda tu trayectoria, la pelota siempre coloca a todos en tu sitio. Y te permite disfrutar, sobre todo cuando alcanzas esa madurez que vas adquiriendo con el paso del tiempo y de las diferentes experiencias que acumulas. Todo eso te sirve para asimilar lo que te pasa y superarlo. Ypor supuesto para disfrutar las cosas más.

¿Cómo encara Sergio Canales ahora el fútbol?

Yo, por las experiencias malas y buenas que he tenido, vivo el día a día. Sé que suena a tópico, pero en mi caso es una realidad. Fue una de las primeras cosas que aprendí durante la recuperación de mis lesiones. Hay que disfrutar el día a día y ahora no toca pensar en la temporada que viene. Toca hacerlo en esta Final Four de la Nations League para dar el máximo, disfrutar el momento y poder ganarla. Al final soy muy competitivo y mi máxima ilusión siempre ha sido ganar, pero también soy realista y valoró lo bueno que me ocurre ahora. Algo que me hace seguir trabajando para mantener el nivel porque estoy disfrutando este etapa mucho.

Si mirase atrás, ¿qué consejo daría a un chico que empieza?

Le diría que de el máximo, que se deje la vida por conseguir su sueño. No somos conscientes de lo rápido que pasa la vida y cuando te das cuenta estás cerca de retirarte o camino de ello. Si trabajas, y doy por hecho que tienes la calidad y la ambición, acabas alcanzando una madurez que te coloca en tu sitio. Si no riegas tu talento con trabajo, es imposible lograr los sueños.

Hablemos de esta selección. Parece que sobra talento y falta algo de experiencia.

A nivel calidad es una selección top con jugadores de equipos grandes que luchan habitualmente por todos los títulos. Y sobre la madurez es verdad que es una selección joven, pero desde mi punto de vista se ha mejorado mucho el trabajo de cantera porque ahora saben que se tienen que cuidar, ir al gimnasio, la alimentación... Creo que tienen muchísima más información que nosotros antes y llegan más preparados de lo que lo hacíamos nosotros. Yo hubiera agradecido tenerla en mis inicios.

¿Cómo ve a Italia y a la posible rival en la final, Croacia?

Son selecciones acostumbradas a ganar y eso se nota en el campo. Es difícil romper esa confianza que tienen en ellas mismas. He leído que no hay grandes estrellas y puede ser que vivamos un torneo con menos estrellas, pero está demostrado que son los equipos los que acaban ganando los campeonatos.

Le iba a preguntar si es optimista en esta Final Four...

Ya sabes la respuesta. Lo soy siempre que piso el césped y ahora no va a cambiar. Hay equipo.

Gracias, y a seguir disfrutando.

A vosotros. Esa es la idea.