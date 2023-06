El Zamora Enamora Cycling Team sumó en el Velódromo Lluis Puig de Valencia una nueva alegría en esta temporada llena de dulces momentos al ver como uno de sus componentes, el zamorano Javier Vaquero que forma parte de su sección paralímpica, subía al podio de los Campeonatos de España de Pista.

El ciclista invidente, natural de Gallegos del Río, se proclamaba el sábado campeón nacional en la modalidad de 200 metros, después de sacar a relucir junto a su compañero de tándem su gran explosividad. En esa misma jornada sabatina, Vaquero se quedaba también a un paso de auparse al podio en la prueba de persecución, debiendo conformarse con la medalla de chocolate al acabar en cuarto lugar.

El propio Javier Vaquero mostraba su felicidad ante la gesta realizada: “Estoy muy contento. La verdad que cuando me metí a competir en el ciclismo no me imaginaba que un día podría decir que iba a ser campeón de España. Hay muchas horas de trabajo y entrenamientos detrás de estas medallas y me siento muy orgulloso”.

Al día siguiente, en la mañana del domingo, tan solo un suspiro evitaba que pudiese repetir corona en la cita del kilómetro, finalizando en una meritoria segunda posición, con el que se completaba el gran campeonato realizado por el corredor del Zamora Enamora.