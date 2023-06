Canito elige al Burgos para mantener su progresión

Iván Barajas “Canito” ha cuajado una gran temporada con el Atlético Tordesillas en su primera año como futbolista senior, algo muy difícil de conseguir, incluso para los grandes jugadores porque dar el salto directamente desde juveniles resulta complicado aunque sea en Tercera División.

No pudo continuar en el Valladolid, ni el Zamora le abrió la puerta para su primer equipo y optó finalmente por un Tordesillas donde tan sólo se perdió tres partidos y con el que fue una pieza fundamental para jugar la fase de ascenso a Segunda RFEF. Ahora, ya con ofertas variadas, ha decidido fichar por el Burgos, donde jugará, en un principio, en el filial de Tercera División.

En una época de crisis de la cantera futbolística en la provincia de Zamora, la irrupción de Iván Barajas “Canito” debe valorarse en su justa medida. El jugador zamorano acaba de completar una campaña brillantísima en su primer año como sénior tras dar el salto desde juveniles, algo que muy pocos futbolistas son capaces de conseguir. La suya ha sido una trayectoria muy brillante ya desde las categorías inferiores del Zamora CF, desde donde dio el salto al Real Valladolid en su segundo año como cadete. De forma inmediata accedió a la selección de Castilla y León y al tiempo firmó su primer contrato profesional con una cláusula de 10 millones de euros.

Cumple su primer año como profesional en el equipo de Liga Nacional dirigido por Baptista, quien se lo lleva al año siguiente al División de Honor. En su tercer año como juvenil, dirigido por Borja, entra en varias convocatorias con el filial y entrena con el primer equipo. Pese a todo, no puede continuar en el Valladolid y decide cumplir su primera campaña como senior en el Tordesillas donde se convierte en un pilar fundamental, hasta el punto de que su entrenador en el equipo rojiblanco, Miguel de la Fuente, intentó llevárselo hace solo unas semanas al Ávila. “La verdad es que no podía imaginarme llegar a completar una temporada tan buena con el Tordesillas. Cuando llegué en el pasado verano no podía pensar en que iba a jugar un play off de ascenso en mi primer año como senior. Tan sólo me perdí tres partidos, por distintas razones, en toda la temporada. El míster apostó por mi pese a que no lo conocía”, explica el hijo del inolvidable centrocampista y entrenador del Zamora CF, Juan Carlos Barajas “Canito”.

Una importante reestructuración del filial del Valladolid hizo que se quedase fuera pese a ser uno de los mejores jugadores de la cantera blanquivioleta: “Tardaron en confirmarme la baja y tuve que elegir a toda prisa y el Tordesillas era ya prácticamente la única opción porque me quedaba sin equipo”, señala el centrocampista al que el Zamora tampoco valoró especialmente para incorporarlo a su plantilla de Segunda RFEF.

Y acertó con su elección del Tordesillas: “Me sorprendió especialmente que la gente está muy volcada con el equipo. El ascenso era el objetivo aunque nadie se esperaba una liga tan ajustada. Pero conseguimos una muy buena racha final de la temporada y alcanzamos el puesto de play off”. El rival en la fase de ascenso fue un Astorga al que los rojiblancos se impusieron por 1-0 y con opciones de haber terminado con algún gol más de ventaja. Además en el encuentro de vuelta, la primera parte fue muy igualada y en la segunda, tras fallar un penalti y desaprovechar la ventaja de una expulsión en el Astorga, el partido terminó por decantarse del bando maragato con un definitivo 3-1. “La verdad es que no interpretamos bien el partido de vuelta y quedamos eliminados”, reconoce Canito.

“Fue una sorpresa el no poder continuar en el Valladolid pero había muchos jugadores para mi puesto. Hasta el 10 de julio no supe la decisión del Club y tenía más o menos claro que el sitio ideal era el Tordesillas porque, además, estaba cerca de casa. De todas formas, he sido muy feliz en el Valladolid, por la ciudad y la gente, han sido cuatro años inolvidables. Nos hubiera gustado haber entrado en el Zamora porque era el equipo de mi ciudad y en el que pasé muchos años, pero finalmente decidimos fichar por el Burgos CF por tratarse de un club de Segunda División, en el que puedo continuar progresando”, explicó en declaraciones a este periódico. Canito tenía claro que su futuro después del Tordesillas debería pasar por el filial de un club con estructura profesional: “Surgió la posibilidad del Burgos y ni me lo pensé porque, además, voy a seguir estando cerca de casa”. En el Burgos B estará a las órdenes de Alex Albístegi que ha ya dirigido al filial esta temporada que acaba de finalizar: “Casi no conozco a ninguno de los jugadores que van a ser mis compañeros, tan sólo a un par de ellos contra los que he jugado”.

Se define como un jugador del centro del campo, “me gusta jugar de 6 o de 8 que es donde me siento más cómodo porque creo que defiendo bien y no ataco mal. Este año he marcado dos goles y he dado cinco asistencias”.

“Venía de pasar una fase en el Valladolid de no jugar, a madurar en el Tordesillas, donde ha aprendido a jugar con gente mayor que yo. Y esta experiencia adquirida en la Tercera División me va a venir muy bien para el Burgos”, reconoce Iván Barajas.

El pequeño de los Canito explica que la condición de exjugador y entrenador de su padre ha sido importantísimo en su trayectoria como futbolista, con sus importantes consejos tanto sobre su juego como sobre los pasos a seguir en su carrera deportiva: “Desde pequeño iba siempre con él a ver al Zamora e incluso estuve de recogepelotas un tiempo”, señala el jugador zamorano que espera dar un importante paso este año en el que tendrá muy cerca dar el salto a Segunda División con el equipo burgalés. Por el momento, seguirá en Tercera División, donde tendrá este año un rival zamorano.