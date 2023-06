El Zamora "B" arranca el "play-off" a Tercera RFEF con victoria (1-0)

El Zamora CF "B" abrió su camino por el play-off de ascenso a Tercera RFEF con una victoria por la mínima que le pone por delante en su eliminatoria ante un Turégano que, consciente de que su feudo acogerá el partido de vuelta, no arriesgó ante el filial rojiblanco. Un conjunto, el zamorano, que gozó de las mejores ocasiones en el duelo de ida pero al que le faltó la puntería hasta el último minuto de partido.

En el Ruta de la Plata, escenario de las grandes citas, el filial dirigido por Marchena trató de lucir todas sus virtudes ante un Turégano que no se lo iba a poner fácil. Una voluntad que quedó reflejada sobre el césped desde el inicio del duelo, con una clara ocasión de Bamta cuando apenas se llevaban unos pocos minutos de juego.

El ariete y Luis Rivas fueron los grandes peligros rojiblancos para un conjunto segoviano que fue de menos a más en el partido. Exactamente igual que la intensidad del mismo, siendo ya demasiado alta en la recta final de una primera parte a la que se llegaría con el primer expulsado de la tarde. Una tarjeta roja fruto de una clara mano que impidió a Bamta recibir un pase a la espalda de la zaga visitante cuando se quedaba solo contra el portero en el minuto 36.

Esa fue la acción más reseñable del primer tiempo pero no la única importante antes del paso por vestuarios. Antes, entre el tiro de Bamta y la expulsión que provocó, el Turégano CF probó dos veces a Tapias, y el equipo local gozó de un par de buenas internadas por banda derecha que por desgracia, quedaron sin rematador. Incluso, ya con 21 futbolistas sobre el campo, el Zamora CF gozó de un par de acciones peligrosas a balón parado incluyendo una nacida en un intercambio de golpes de Luis Rivas con un defensor que bien pudo ser más que una tarjeta amarilla para el local.

Precisamente, ese lance entre Luis Rivas y su defensor, tuvo trascendencia nada más reanudarse el choque. El interior cometió una falta y dejó al Zamora "B" con un hombre menos, volviendo a equilibrar al máximo el duelo. Una expulsión que, eso sí, no se dejó notar en los siguientes minutos. De hecho, el filial tuvo más acercamientos que un Turégano sin prisa por avanzar a la meta de Tapias.

Con una hora por delante, Marchena movió el banquillo. Justo después de otra gran ocasión de Bamta en la que se fue de su par pero estrelló su tiro contra el cancerbero en el uno para uno, Medina y Jesús Villar saltaban al césped. Una estrategia por la que también apostó Luis Bertó, que introdujo un triple cambio en los suyos.

Las nuevas energías se dejaron notar en un duelo con más ideas y venidas pero, aún, con los zamoranos como protagonistas de las mejores acciones. Como la que crearon los zamoranos a un cuarto de hora del final con Bamta como finalizador, forzando a Guille a una gran parada para detener su potente cabezazo desde el punto de penalti.

El Zamora B no tenía su día de cara a gol pero no bajó los brazos. Siguió dominando el cuero y siguió insistiendo en la medida que pudo sobre la portería de un Turégano contento con el empate sin goles. Un resultado que se mantuvo hasta el último minuto de la contienda en el que, trenzando una gran jugada, el filial puso el cuero en botas de Samu que centró al área buscando a Bamta. El delantero hizo ademán de rematar pero, tocara o no el balón, el caso es que acabó en la red dando justo premio al esfuerzo local. Un premio que, aunque sabe a poco, da ventaja al filial de cara al choque de vuelta.