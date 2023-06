Tras dos semanas de descanso para el Zamora Enamora, con el arranque del mes de junio llega una de las pruebas más ilusionantes de la temporada: La Volta a Portugal do Futuro. La prestigiosa carrera del país vecino contará por primera vez con el conjunto presidido por Manuel Campesino, que alineará a sus ciclistas más jóvenes con la intención de que puedan mostrar su gran nivel. El Zamora Enamora estará encabezado en tierras lusas por Óscar Rota, que con su punta de velocidad es probable que pueda estar en la pugna por conseguir alguno de los parciales; Eder Izcara, que a pesar de su juventud este año ha dado un gran salto de calidad, con un papel notable dentro el equipo y la confianza para estar en las carreras más importantes, y por el costarricense Gabriel Pacheco, que llega en buena forma para poder estar delante los días de montaña. Su compatriota Emanuel Castro y los ciclistas de primer año Samuel Fajardo, Lucas Abad y Juan María Cuella completarán la expedición a Portugal.

Manuel Campesino ve con ilusión la cita portuguesa, ya que “vamos a poder brindar la oportunidad de lucirse a otros ciclistas de la plantilla a los que habitualmente les toca estar apoyando a otros compañeros. Queremos demostrar que el equipo es mucho más que David Domínguez o Jorge Gálvez. Durante todos estos meses de atrás Eder, Pacheco, Samu, Lucas o Cuella han realizado carreras increíbles, trabajando siempre en la sombra. Además, contamos con la contrastada calidad de Óscar Rota que ha estado entrenando muy duro estas últimas semanas para llegar a tope a esta Volta a Portugal”.

Este jueves se iniciará la ronda con la primera de sus cuatro etapas. Serán 142 kilómetros entre Caldas de Rainha y Pombal con un par de cotas por el camino, pero no especialmente duras, que hace pensar en que se pueda resolver con un pelotón bastante numeroso. Parecido perfil el que se encontrarán los corredores al día siguiente con otros 140 kilómetros entre Figueiró dos Vinhos y Castelo Branco. El sábado llegará la etapa reina con 128 kilómetros que partirán desde Sernancelhe para acabar en la cima del alto de Sao Pedro do Sul (Serra do San Macario), siendo un puerto de primera categoría con más de 9 kilómetros al 8% de media, y que será clave en el devenir de la general al contar con kilómetros enteros a más del 10% y rampas que alcanzan el 17% de desnivel. La Volta finalizará el domingo con un parcial de 137 kilómetros entre Murtosa y Águeda, en los que se encadenarán varios muros en el tramo final que podrían invitar al ataque.

La actividad del Zamora Enamora durante estos días no se centrará solo en Portugal, ya que dos de los puntales del equipo, como son los madrileños Jorge Gálvez y Alejandro Martínez, se colocarán el dorsal en las dos pruebas oscenses del Trofeo B-Guara. Se trata de dos jornadas de media montaña que unirán el sábado la capital de Huesca con la subida final al Castillo de Loarre y el domingo las localidades de Barbastro y Aínsa, y que contarán con televisión en directo.