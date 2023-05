Yago Iglesias paga los platos rotos del Zamora

Yago Iglesias no seguirá en el Zamora CF y así lo anunció este martes el club rojiblanco en un breve comunicado en el que añadió que tampoco continuará "su segundo", Alex Otero.

El Zamora CF cierra una temporada 22-23 plagada de altibajos en la que no se alcanzó el objetivo del ascenso a Primera RFEF y el cese de Iblesias es la primera noticia que ha dado el club del Duero desde que encajó el pasado domingo una derrota ante el Alavés B (4-0) que dejaba al equipo fuera de play-off.

Desde la entidad del Duero agradecen al técnico gallego todo su trabajo y dedicación durante los meses que ha ocupado el banquillo del Zamora CF, deseándole toda la suerte en el futuro.

Yago Iglesias llegó en noviembre de 2021 al Zamora CF tras la destitución de David Movilla al que los resultados no acompañaron durante las primeras jornadas en Primera RFEF. Pese a encajar una derrota en su debut en Irún, Yago Iglesias pareció ser un revulsivo, y el equipo acabó la primera vuelta fuera de descenso pero, en la segunda mitad de la Liga, los resultados no acompañaron y se terminó por perder la categoría.

Ya en Segunda RFEF, el Zamora CF decidió apostar por él para el cometido del ascenso, pero tampoco ha sido posible. A pesar de la buena pretemporada, los problemas y malos resultados condenaron al equipo desde el inicio y su puesto pareció correr peligro en más de una ocasión, aunque se mantuvo al frente del banquillo.

Pese a todo, los rojiblancos, que también enlazaron rachas de resultados positivos, lograron meterse en fase de ascenso pero este domingo se fracasaba ante el Alavés B. A partir de este momento habrá que esperar a que se anuncie el nombre de su sustituto mientras que se podrían dar a conocer bajas en el vestuario.

El pasado año tras el descenso a Segunda RFEF hubo una absoluta renovación del vestuario aunque es posible que en esta ocasión no se sea tan drástico.

La afición sigue pendiente de la comparecencia del director deportivo (aún sin fecha) para que César Villafañe explique el proyecto que quiere llevar a cabo.

"No me ha sorprendido, esto es fútbol". Estas fueron las primeras palabras de Yago Iglesias poco después de conocerse su destitución al frente del banquillo rojiblanco donde ha estado un año y medio, aunque no ha podido cumplir con los objetivos marcados. Después de un día de descanso, con su necesaria reflexión, tras la derrota del pasado domingo ante el Alavés B (4-0) que dejaba a los de la capital del Duero fuera de play-off de ascenso a Primera RFEF, en el club zamorano han movido ficha.

Un proyecto incierto

Ha sido César Villafañe, director deportivo del Zamora CF, el encargado de comunicar tanto a Yago Iglesias como a Alex Otero (segundo entrenador que vino con el gallego) que no entraban en el proyecto de la entidad para el próximo año, aunque también es cierto que la idea para el curso 23-24 no está definida al 100%.

"Todavía, según nos han dicho, no saben qué tipo de proyecto van a llevar a cabo la próxima temporada, pero sí nos ha dicho que querían hacer un cambio en el banquillo, una renovación", apuntó el ya extécnico rojiblanco en declaraciones a LA OPINIÓN- EL CORREO DE ZAMORA. , tras admitir que era algo que esperaba tras lo acontecido en Ibaia.

"El fútbol es así y tiene estas cosas. El objetivo primero era el ascenso, aunque después pasan muchas cosas, te metes en play-off y no asciendes. Ya está", apuntó el gallego quien, no obstante, admitió que ha sido un año condicionado por cuestiones extradeportivas que han tenido también que gestionar en el vestuario.

A partir de ahora será el turno de los jugadores, de saber qué futbolistas cuentan en ese nuevo proyecto del Zamora CF, aunque también será importante saber el nombre del entrenador encargado de coger las riendas de la plantilla.

Las primeras reacciones a la destitución de Yago Iglesias no se han hecho esperar, también desde dentro de la plantilla. Uno de ellos ha sido David Ámez "Tibu" quien se ha mostrado muy agradecido al entrenador por el trabajo de estos meses.

Otro hombre fundamental para Iglesias, Theo García señaló ayer que "todos deseábamos otro final, pero tengo la tranquilidad de que, a pesar de tantas adversidades, nos lo hemos dejado todo por intentarlo. Muchas gracias por enseñarnos tanto -señaló dirigiéndose al equipo técnico-. Cabeza alta, mirada al frente y a por otro reto". Por su parte, Julio Irizíbar no dudó en afirmar que Iglesias y su ayudante Alex Otero son "lo mejor que he conocido en el mundo del fútbol. Ojalá pronto este deporte os devuelva toda la pasión que ponéis en ello", publicó en las redes sociales.

Llega ahora el momento de seguir tomando decisiones en el club rojiblanco, pero no sólo en el plano deportivo, sino también en la propia gestión. Los problemas económicos han sido habituales en la temporada que finaliza, con retrasos en los pagos a plantilla y trabajados, y problemas tanto con Hacienda como con la Seguridad Social; una serie de problemas que hacen necesaria una ampliación de capital que el propio presidente Aldama ha reconocido que es necesaria para mantener el alto nivel de inversión que se ha producido desde que el club es sociedad anónima.

Promesas

El Zamora CF que prometió Aldama en el momento de tomar las riendas del club, tan sólo ha podido cumplirse en los primeros años con los ascensos a Segunda B y Primera RFEF, pero el descenso de la pasada campaña supuso un serio revés que se ha visto agravado ahora con el fallido intento de regreso a la categoría de bronce. Tampoco se han cumplido las promesas respecto a la escuela de fútbol que prometió Aldama en el momento de adquirir el club rojiblanco.

La cantera rojiblanca vive los peores momentos de su historia reciente, como ha quedado patente con el regreso del equipo juvenil a la categoría autonómica, aunque el Zamora B intentará en el play off que inicia esta misma semana dar una alegría a la entidad firmando el ascenso a Tercera División, aunque conviene recordar que el filial se basa en gran medida en jugadores llegados de fuera y son escasos los que se han formado en las categorías inferiores del Club.