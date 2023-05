"No me ha sorprendido, esto es fútbol". Estas han sido las primeras palabras de Yago Iglesias poco después de conocerse su destitución al frente del banquillo rojiblanco donde ha estado un año y medio, aunque no ha podido cumplir con los objetivos marcados. Después de un día de descanso, con su necesaria reflexión, tras la derrota del pasado domingo ante el Alavés B (4-0) que dejaba a los de la capital del Duero fuera de play-off de ascenso a Primera RFEF, en el club zamorano han movido ficha.

Ha sido César Villafañe, director deportivo del Zamora CF, el encargado de comunicar tanto a Yago Iglesias como a Alex Otero (segundo entrenador que vino con el gallego) que no entraban en el proyecto de la entidad para el próximo año, aunque también es cierto que la idea para el curso 23-24 no está definida al 100%. "Todavía, según nos han dicho, no saben qué tipo de proyecto van a llevar a cabo la próxima temporada, pero sí nos ha dicho que querían hacer un cambio en el banquillo, una renovación", apuntó el ya extécnico rojiblanco en declaraciones a LA OPINIÓN- EL CORREO DE ZAMORA. , quien admite que era algo que esperaba tras lo acontecido en Ibaia. "El fútbol es así y tiene estas cosas. El objetivo primero era el ascenso y aunque después pasan muchas cosas te metes en play-off y no asciendes. Ya está", apuntó el gallego quien, no obstante, admitió que ha sido un año por cuestiones extradeportivas que han tenido también que gestionar en el vestuario. ENCUESTA | ¿Te parece justa la destitución de Yago Iglesias como entrenador del Zamora CF? Sí 37

No 6 Votar A partir de ahora será el turno de los jugadores, de saber qué futbolistas cuentan en ese nuevo proyecto del Zamora CF, aunque también será importante saber el nombre del entrenador encargado de coger las riendas de la plantilla. Primeras reacciones Las primeras reacciones a la destitución de Yago Iglesias no se han hecho esperar, también desde dentro de la plantilla. Uno de ellos ha sido David Ámez "Tibu" quien se ha mostrado muy agradecido al entrenador por el trabajo de estos meses. Eternamente agradecido❤️❤️@yago_iglesias @alexotero pic.twitter.com/Pixl2nH5bO — Tibu (@tibuamez) 30 de mayo de 2023 También Julio Iricibar daba su opinión y dejaba claro que Alex Otero y Yago Iglesias son "lo mejor" que ha conocido en el mundo del fútbol, deseándoles lo mejor. Lo mejor que he conocido en el mundo del fútbol ⚽️



Ojalá pronto este deporte os devuelva toda la pasión que ponéis en ello ‼️



Gracias de corazón @alexotero ❤️ @yago_iglesias https://t.co/YH7cUMwkuU — Julio Iricibar B. (@julio_julio1) 30 de mayo de 2023