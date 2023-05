El Balonmano Zamora tiene a día de hoy una pequeña opción de permanencia en División de Plata, a pesar de lo ocurrido en la última jornada de Liga cuando empataron con Antequera y la salvación fue para su rival directo, Alicante.

Fue una manera muy cruel de descender en la pista y ahora hay un pequeño resquicio, una pequeña esperanza para que los "Guerreros de Viriato" se mantengan en el segundo escalón del balonmano nacional.

En primer lugar, todo dependerá de la decisión de Granollers cuyo equipo filial ascendió de Primera Nacional a Plata ganándose el derecho a jugar en esta categoría pero hay posibilidades de que se renuncie a esta plaza ganada en pista, como ha pasado con anterioridad.

En el caso de que Granollers B renunciase (tiene de plazo para decidir hasta el 15 de junio) la situación se pondría muy de cara para el club zamorano puesto que al acabar sextos son el primer equipo en una posible repesca, siempre y cuando se tengan en cuenta el último descendido.

Otros "aspirantes"

No obstante, lo árido de la "letra pequeña" hace que no esté tan claro que la Federación se lo pudiera ofrecer al Balonmano Zamora como primera opción o al equipo que quedó segundo en la fase de ascenso desde Primera.

Así las cosas, y tal y como indicó el presidente del Balonmano Zamora, en la entrevista que concedió a este periódico ellos están en disposición, si consideran que tienen merecimiento deportivo para ello, para aceptar esa plaza, pero no la comprarán: "El club no va a comprar su plaza para ello pero, si deportivamente nos corresponde por cualquier circunstancia, la aceptaremos. Y si no, jugaremos encantados en Primera. Esta es una entidad cuyo proyecto lo forman 600 familias y ese es el activo más valioso posible", señaló Iñaki Gómez.

Así, habrá que esperar cómo evoluciona la situación pero, por ahora, se trabaja en modo Primera Nacional.