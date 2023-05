No dio para más. Este Zamora que ha vivido sumido en la irregularidad toda la temporada, alcanzó el play off de carambola, y no sólo saldó sin pena ni gloria la oportunidad que tuvo en el Ruta de la Plata ante el Alavés B, sino que en la vuelta, en Vitoria naufragó rotundamente y se despide con un mar de dudas y una humillante derrota (4-0) del primer intento de recuperar la Primera RFEF.

Yago Iglesias ordenó a sus hombres volcarse desde el pitido inicial en el ataque, olvidando el extremo conservadurismo de que había pecado el Zamora en el partido del Ruta de la Plata. Esta valentía que honraba al técnico gallego duró sin embargo muy poco tiempo en el que los rojiblancos encerraron al Miniglorias en su parcela, con una primera llegada de Juanan que daba el primer aviso, y poco después Dani el que no llegaba por muy poco a un rechace del portero vasco tras un buen disparo de Charly. El Zamora CF atacaba con mucho peligro gracias a los balones que recuperaba con una presión muy adelantada y eficaz. El Alavés basaba sus acciones de ataque en Ropero que eclipsaba al argentino Pellicheli que descendió del primer equipo para reforzar ayer al filial. Y los de Yago Iglesias tuvieron otra oportunidad en una falta cometida sobre Dani en la frontal del área, pero Viana no estuvo acertado en el lanzamiento. Estaba claro que arriesgar como lo estaba haciendo el Zamora tenía sus riesgos, y pronto se pudo comprobar con una internada por la derecha, marca de la casa, de José de León que se plantó ante Irizíbar para batirle de disparo ajustado al poste que suponía el 1-0. El solitario gol entraba dentro de la planificación de Yago Iglesias, consciente de que el empate podría darle vida a su equipo hasta la prórroga, y marcar un gol no era un objetivo imposible para los rojiblancos. Pero el Alavés se había crecido y pasó de ser el equipo lento y sin remate que vimos en el Ruta de la Plata, a un conjunto con velocidad y pegada. Mendes dio otro aviso disparando ligeramente alto y ya en el minuto 27 era Marc Tenas el que culminaba un nuevo contragolpe vitoriano para disparar lejos del alcance de Iricibar y establecer el 2-0 que ya ponía las cosas enormemente complicadas para el Zamora CF. Era el momento para la reacción zamorana y para recortar la desventaja antes del descanso, pero esa mejoría no se produjo y el Miniglorias se mantuvo muy centrado, queriendo el balón, frente a un rival que no hacía más que regalarle balones o buscar la sentencia con juego directo, y en el minuto 4 un centro al área hizo que Galas cometiese un claro penalti en el salto que Ropero se encargó de transformar en el 3-0. Yago Iglesias no quiso modificar nada en su equipo durante el descanso, como si quisiera obligarles a dar la cara ante tan complicada situación. Pero pronto se dio cuenta de lo único que podía hacer ya, realizar cambios para, al menos, alcanzar un resultado digno. Galas dejaba su puesto a Prada, con vistas a jugar con tres defensas, mientras Dani y Theo García daban paso a Chendri y Miguélez en la franja ancha. Chendri pareció darle otro aire al Zamora, y el equipo comenzó a triangular y a buscar con criterio las llegadas. Pero Irizíbar tenía que volver a lucirse en otra ocasión del Alavés, y la reacción zamorana no terminaba de concretarse pese a los cambios y que los de Yago Iglesias lo intentaban bajo una lluvia que no les ayudaba nada. E Iglesias decidió quemar sus naves dando entrada a otros dos delanteros, Pana y Luis Rivas, aunque sentaba a Charly. Justo instantes antes de que el argentino del Ríver Plate, Pellicheli, controlase el balón para lanzar un empalme que suponía el 4-0 y que no hizo más que confirmar la impotencia del Zamora frente a un rival que le había dado todo un baño. Todo lo que había pasado en el partido de ida había cambiado por completo y salía claramente beneficiado el equipo de José Manuel Aira. De un Zamora que había apostado en el Ruta por la contención, a éste de Ibaia que intentó atacar desde el inicio, lo pagó demasiado caro; mientras el filial que no había mostrado gran cosa, pese a dominar, una semana antes, ayer se destapó como todo un equipazo capaz de meterle cuatro goles a un Zamora que, de todas formas, ya había encajado este resultado ante el Valladolid B en el lejano mes de septiembre.