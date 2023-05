Victoria o decepción en territorio del Glorioso

El Zamora CF tendrá la oportunidad esta tarde (17.00 horas) de dar un paso más hacia la Primera RFEF en el partido que le enfrentará al Alavés B en el campo de Ibaia, un terreno de juego sin espacio para albergar a los espectadores que tienen que situarse de pie en el perímetro del campo sin sitio siquiera para sentarse.

De ahí que el club rojiblanco tan sólo haya dispuesto de 50 entradas para que sus seguidores acudan a animarle en un encuentro de enorme trascendencia para el futuro.

El factor campo será condicionante esta tarde en Ibaia, ya sea por la escasez de público, o por las propias dimensiones que para el entrenador alavesista, José Manuel Aira, son más reducidas que las del Ruta de la Plata, mientras que para Yago Iglesias son similares a las de otros campos como el del Oviedo B o el del Burgos Promesas: “Es un terreno de juego que está en buenas condiciones y en el que se va a poder jugar bien -aseguró Yago Iglesias-. El único condicionante, es que no nos van a poder acompañar todos los aficionados que nosotros quisiéramos. Pero bueno, los que tengan la posibilidad de poder ir, estoy seguro de que nos van a ayudar y vamos a sentir su apoyo para conseguir que haya una eliminatoria más y darles el premio de la clasificación”.

No parece que vayan a variar muchos las cosas respecto al partido del Ruta de la Plata, aunque el entrenador zamorano no podrá contar con Alex Ares, que se lesionó en la última jugada el pasado domingo. Sí parece posible que Galas regrese al centro de la defensa y la aportación de un jugador tan físico y con amplia experiencia parece fundamental en un partido de las características de el de esta tarde. Tampoco David Ámez "Tibu" estará disponible para el partido de Vitoria.

De esta forma, el equipo inicial del Zamora CF podría estar formado por Irizíbar en la portería; Silva y Prada en los laterales; Luismi y Galas como centrales; Theo García y Juanan como medios centros; Viana, Dani Hernández y Sancho como medias puntas; y Charly en la demarcación de ariete.

José Manuel Aira, entrenador del Miniglorias, señaló ayer que “para ser el primer partido del play off y para muchos de nuestros chicos su primera experiencia en una fase de ascenso a Primera RFEF, creo que, a nivel global, ha sido muy positivo aunque, durante el partido hubo, a su vez, muchos partidos y muchos momentos. El inicio nos costó un poco más pero a medida que iba avanzando el partido fuimos capaces de llevar el encuentro a donde queríamos. En la segunda parte fuimos dominadores en muchos momentos, aunque nos faltó más acierto en la última fase para encontrar un mejor pase o una mejor finalización, ante un buen equipo que nos planteó dificultades”.

El entrenador berciano cree que la eliminatoria sigue muy abierta “y esa era la idea del primer partido porque sabíamos que era muy difícil que la eliminatoria se decantar para uno u otro en el Ruta de la Plata”. Aira cree que el de este domingo va a ser un partido distinto al de la pasada semana porque “el contexto va a cambiar, los espacios también, porque va a haber menos espacios. No tenemos las dimensiones del Ruta de la Plata y creo que, a lo mejor, ciertos comportamientos del rival también pueden ser distintos, más allá de que cambien jugadores, pero también algún comportamiento por lo que han hecho durante el año”, ante esta posibilidad, el entrenador berciano reconoció que durante la semana ha preparado con su equipo “diferentes escenarios que nos podemos encontrar y tenemos que ajustar detalles que el otro día nos costaron algún susto y que les dieron a ellos alguna opción. Vamos a ver cómo somos capaces de llevar el partido a donde nosotros queremos y no a donde querrán ellos”.

Por otra parte, el técnico del filial cree que una de las claves del encuentro de este domingo estará en “estar muy atentos en los momentos de pérdida del balón. En el primer partido hubo tres o cuatro situaciones de pérdida, en las que no estábamos bien en distancias, que no ajustamos bien esa “press tras pérdida” y de ahí ellos sacaron las acciones más peligrosas como la del tiro en el que hizo una gran parada Adri, la posterior es el gol de córner que yo también estaría enfadado si me anulan un gol así, y esa es la precaución que tenemos que tener. Tenemos que conseguir mucha seguridad con la pelota, estar muy preparados para el momento de la pérdida y ellos tienen también grandes lanzadores a balón parado y tenemos que darles pocas opciones de balón parado porque ahí sí que nos pueden generar peligro”.

No resulta sencillo poder adelantar un equipo inicial en un Alavés B que suele variar mucho a sus jugadores, sobre todo en la delantera. Aira sí mantendrá en la portería a Adri Rodríguez; con Joseda, Keller, Baz y Ortiz en defensa. Sellu Diallo es un hombre fijo para el técnico del Miniglorias en el medio centro; y en la parte atacante podrían continuar también Marc Tenas, Ropero, Mariano, Tomás Mendes y José de León, aunque no se descarta que pudiera entrar Maroan o Guti.