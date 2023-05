LaLiga Santander escenifica este fin de semana el penúltimo capítulo de la temporada 2022/23, una página que se antoja trascendental en la frenética lucha que aún hay por alcanzar las competiciones europeas y por la salvación.

Mientras la Real Sociedad tiene cerrada virtualmente su presencia en la próxima Liga de Campeones aunque aún podría ser alcanzado por el Villarreal; Osasuna, Athletic, Girona y Sevilla pugnan por el séptimo puesto y el acceso a la Liga Conferencia, aunque el equipo hispalense tiene la bala en la recámara de terminar en Champions si gana el próximo miércoles la final de la Liga Europa ante el Roma.

Mientras tanto, por abajo, con el Elche descendido de antemano, siete conjuntos, Valencia, Celta, Almería, Getafe, Cádiz, Valladolid y Espanyol, aún pelean por no ser del dúo que acompañe en el camino a segunda al conjunto que dirige el argentino Sebastián Beccacece.

En esta angustiosa lucha sobresalen en esta jornada tres duelos directos: Cádiz-Celta, Almería-Valladolid y Valencia-Espanyol.

El Espanyol es penúltimo con 35 puntos; Valladolid, Cádiz y Getafe suman 38; el Almería 39; y el Celta y el Valencia 40. Con seis en juego aún puede pasar de todo.

También está a la misma distancia el Sevilla, que abrirá la jornada este sábado ante el Real Madrid en el partido adelantado por su participación en la final de la Liga Europa ante el Roma, que le podría otorgar la séptima corona en este torneo y el pase a la Champions. Tratará de navegar por lo tanto el equipo de José Luis Mendilíbar entre el interés liguero y el del partido de Budapest ante un Real Madrid cuyo único interés puede ser terminar segundo.

Con el 'caso Vinicius' sobrevolando el mundo del fútbol español e internacional, el brasileño sigue padeciendo una molestia en una rodilla y no estará en el Ramón Sánchez Pizjuán. Carlo Ancelotti tiene también 'tocados' a Karim Benzema, Marco Asensio y Mariano Díaz y se presume un once con novedades, como en el bando sevillista, pues a la final de la Liga Europa se le unen las sanciones de su capitán Jesús Navas y el franco-senegalés Pape Gueye.

Si el Real Madrid no gana en la capital andaluza, el Atlético de Madrid podría recuperar la segunda plaza. El equipo del argentino Diego Pablo Simeone recibirá en el Cívitas Metropolitano a la Real Sociedad, que pretende abrochar de forma definitiva su plaza en la Liga de Campeones.

El Villarreal, a cinco puntos de los de Imanol Alguacil, aguarda una derrota del conjunto donostiarra porque con un triunfo en Vallecas ante el Rayo, donde ganó el pasado curso por 1-5, mantendría opciones de acceder a la máxima competición continental.

El Barcelona, que ha perdido sus dos partidos desde que se proclamó campeón, cerrará el curso en el Camp Nou, que despedirá a estandartes como Sergio Busquets y Jordi Alba, con el Mallorca del mexicano Javier Aguirre como testigo. Matemáticamente el equipo balear, una vez consumada la salvación, tiene opciones europeas.

En el Nuevo Mirandilla, el cuadro cadista, recibirá al Celta del luso Carlos Carvalhal, el peor equipo de las últimas cinco jornadas, en las que tan solo ha sumado un punto y ha perdido la oportunidad de tener un final de temporada tranquilo. Sergio González, técnico del bloque andaluz, confía en que el factor campo sea determinante.

El Almería, que ha sacado adelante los dos últimos partidos en casa, anhela obtener un triunfo que puede ser definitivo ante el Valladolid, ante los hombres del uruguayo Paulo Pezzolano, fortalecieron sus opciones de salvación con la victoria contra el Barcelona, que les permite respirar y verse con opciones.

El Valencia perdió en Mallorca la opción de dejar encaminada su permanencia en la elite. Recibirá en Mestalla el equipo de Rubén Baraja al Espanyol, en el que aún resuena su reacción frente al Atlético de Madrid, al que igualó un 0-3 para salvar un punto con un 3-3, partido que, no obstante, ha impugnado por entender que no se debía haber concedido el gol del francés Antoine Griezmann al considerar que las imágenes del VAR no muestran feacientemente que el balón hubiera entrado antes de despejarlo el meta Fernando Pacheco.

Mientras tanto, el Getafe, que también tomó una dosis importante de oxígeno con su victoria ante el Betis, recibirá a Osasuna en el Coliseum Alfonso Pérez, un choque en el que los navarros se juegan también sus opciones europeas. José Bordalás, entrenador azulón, no podrá contar con su gran goleador, el turco Enes Unal, lesionado en el Benito Villamarín, una baja más que importante.

Los de Jagoba Arrasate se presentan en Getafe después de hacerse con la séptima plaza empatados con el equipo al que vencieron este jueves, el Athletic, que recibirá al colista Elche. Pese a su condición de descendido está cerrando la campaña con buenas prestaciones y resultados.

El Girona está a un punto. El conjunto catalán recibirá al Betis del chileno Manuel Pellegrini, ya 'condenado' a terminar sexto tras luchar durante buena parte de la campaña por entrar en la Liga de Campeones, y que no podrá contar con el campeón del mundo argentino Germán Pezzela, expulsado ante el Getafe.