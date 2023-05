En el box de Aston Martin hay un ambiente de euforia contenida. Saben lo cerca que puede estar la 33 de Alonso en Mónaco, y más después de ver el rendimiento del coche en los libres. Pero también son conscientes que este circuito no perdona y hay que extremar la prudencia. Hoy, Albon, Magnussen y Sainz han dejado claro lo fácil que es acabar tocando el guardarraíl.

El tráfico también es aquí un grave problema. Las zonas más estrechas son una pesadilla. Y Alonso lo ha vivido en primera persona en los primeros libres de este viernes, al encontrarse a Checo Pérez ralentizando su ritmo cuando venía lanzado: “¡Estos tíos son incríbles, increíbles!”, ha estallado por radio.

“Tranquilo, lo has hecho lo mejor que has podido”, ha intentado calmarle su ingeniero. Y Fernando, que no pasa ni una este año, ha seguido a lo suyo: “¡No importa! Yo también estaré en el medio de la trazada en mis vueltas lentas”, ha espetado.

🤬 "¡ESTOS TÍOS SON INCREÍBLES!"



📻 "Lo has hecho lo mejor que has podido":



🤬 "¡NO ME IMPORTA! Estaré en el medio de la trazada en mis vueltas lentas".



Por la tarde, ha continuado con su show cuando George Russell le ha adelantado saltándose la ‘Nouvelle chicane’ de Mónaco.

"¿Podemos adelantar por fuera de la pista, o qué?" — DAZN España (@DAZN_ES) 26 de mayo de 2023

“¿Podemos adelantar fuera de la pista o qué?” ha preguntado con sorna. “Negativo, no se puede”, le han respodido desde su equipo.