Iván Bueno Vázquez, integrante del Vino de Toro Caja Rural, ha sido seleccionado para participar en el Campeonato de España de atletismo individual sub14 que se celebrará en León el 3 y 4 de junio.

El atleta tomará parte en el Triatlón E que se compone de 80 metros lisos; lanzamiento de jabalina y 2 kilómetros de marcha. El joven marchador está entre las 18 mejores marcas de todos los participantes, de un total de 36, con 1079 puntos. De este modo, Iván acudirá a León con una enorme ilusión, con el objetivo de mejorar sus marcas personales.

En otro orden de cosas, el Vino de Toro afrontará este último fin de semana de mayo con gran actividad deportiva debido a la celebración de varios Campeonatos Autonómicos en los que el club tendrá representación.

El sábado, en las pistas Río Esgueva de Valladolid, habrá una jornada maratoniana de atletismo. Por la mañana se celebrarán los Autonómicos sub 12, donde un total de 11 atletas de la Escuela han conseguido estar entre los elegidos.

Sergio Marbán García. 60 ml. y Longitud Álvaro Hernández Graña: 60 ml. y Altura Asier Vergel González: 60 ml y Altura Daniel Torrecilla Alonso: Lanzamiento Peso Iker Cordovilla García: 1000 m. Daniel Riesco Pinilla: 1000 m. Paula Martínez Martín: 1000 m. Obstáculos Laura Prieto Galindo: Lanzamiento Jabalina Vortex Mayte Escudero Martin: 1 KM Marcha Carla González Esteban: 1 km Marcha Sheila Rollón Cantoral: 1 km Marcha



En el mismo escenario se celebrará el Regional de Lanzamiento de Martillo con 4 lanzadores del Vino de Toro entre los inscritos: Guzmán Zarzuelo González, en la categoría Sub 23, y Rodrigo Zarzuelo González, Liam Casares Guerra y June Villarroel Ramos en la categoría sub 16.

Además, se desarrollará el Autonómico de Obstáculos, siendo de la partida Oscar Mendoza que tomará parte en los 2000 m. obstáculos, que es la distancia que corresponde a su categoría, la sub 18.

En jornada vespertina tendrá lugar el ya tradicional Trofeo Ana Pérez, que en esta ocasión llega ya a su XXXII edición, reuniendo a un buen ramillete de primeras figuras del atletismo español con presencia de la entidad toresana.

Ya el domingo en las pistas de atletismo del estadio Los Pajaritos de Soria, tendrá lugar una nueva edición del Torneo Intercomunidades, tomando parte las categorías Sub 14, Sub 16 y Sub 18, de Asturias, Navarra, La Rioja y obviamente Castilla y León, siendo Rodrigo Zarzuelo González el atleta seleccionado por el responsable de lanzamientos para tomar parte en el lanzamiento de Jabalina.