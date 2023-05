El jugador del Zamora Enamora Guille García Carballo aseguró ayer en rueda de prensa que la plantilla «yo creo que está un poco baja porque estamos en una situación en la que las posibilidades son pocas, tenemos una opción entre un millón que es ganar nosotros y que pierda Alicante. Se pueden dar cosas más raras porque esto es deporte pero nosotros vamos con la intención de hacer los deberes, de ganar a Antequera y esperar, pero es complicado», reconoce el ala zamorano. «Lo único que depende de nosotros es ganar a Antequera con lo cual, eso es lo que tenemos que hacer y es a lo que vamos», dijo al tiempo que planteó que será un rival difícil porque «cuando los equipos están ya clasificados o descendidos, es un arma de doble filo porque juegas con calma, no juegas con ninguna presión, y al final no tienes el miedo ese a fallarla que a veces te hace te hace cometer errores. Yo creo que Antequera tiene tiene un buen equipo y más allí en casa que están con toda la plantilla porque cuando ellos vinieron a Zamora les faltó algún jugador importante».

García Carballo insistió de todas formas que «nuestra intención es ganar y vamos allí con todo, y la única opción pasa por que Boadilla gane en Alicante. Esperamos que Boadilla lo diera todo porque a mi no me gustaría salir a un campo a dejarme ganar, no lo he hecho nunca. Pero aunque ellos vayan con todo, las opciones son limitadas».

El jugador del Zamora Enamora es consciente de que el descenso puede estar muy cerca: «A ninguno nos gusta descender y lo afrontaremos como que es un tachón en el currículum tanto para los que llevamos aquí mucho tiempo, y hemos visto que el club ha ido para arriba pero también hemos tenido tachones cuando hemos descendido o hemos fallado en fases de ascenso. No todo puede ser brillante toda la vida y al final, lo que hemos hecho este año nos ha llevado a esta situación».

«No se acaba para nada -añadió Guille-. Lo único es, si realmente se consuma el descenso, mirar el proyecto y analizarlo para volver otra vez para arriba. Haremos todo lo que esté en nuestra mano para para volver cuanto antes», concluyó el jugador zamorano en la última rueda de prensa de los jueves de esta temporada.