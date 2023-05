Chema Sánchez no seguirá en el Atlético Benavente

Con el fin de las temporadas ligueras se abre el periodo de las despedidas en el mundo del deporte, algunas después de largas relaciones contractuales. Aunque era algo esperado tal y como ha ido la temporada, el Atlético Benavente y Chema Sánchez han decidido separar sus caminos después de cinco años en los que han experimentado en primera persona las mieles y las hieles del fútbol sala. Semanas después de consumarse el descenso a Segunda B y de que concluyese la liga, el entrenador salmantino se reunía con la directiva blanquiazul para hablar de futuro y juntos llegaron a la determinación que lo mejor era cerrar un capítulo después de un lustro de unión. Así lo confirmaron desde el club benaventano desde donde insistieron que todo había sido de mutuo acuerdo, siendo conscientes de que finalizaba una etapa en la entidad y ahora es necesario renovarse.

Chema Sánchez ha estado cinco años como entrenador del primer equipo. Lo cogió en Segunda División B y logró ser campeón de liga dos años consecutivos para terminar dando el salto a Segunda A. Tras un buen primer año debut en la antigua División de Plata, con permanencia incluida, el club vivía su mejor temporada, la 21-22, en la que se quedó a un paso de conseguir llegar a la élite del fútbol sala nacional. A partir de ese momento cumbre, todo se torció y este pasado curso ha sido desastroso en el equipo. Malos resultados desde el inicio, cambios bruscos en la plantilla e intentos de salvación que no llegaron a buen puerto: todo invitaba a un cambio.

Ahora, la entidad inicia un nuevo camino como también lo hará Chema Sánchez quien ya tiene diferentes ofertas sobre la mesa, aunque por el momento no ha dado a conocer su futuro. Una vez decidido el cambio de entrenador, en la entidad comenzaron a mirar opciones y, sin querer adelantar ningún nombre, sí confirmaron que tienen cerrado a un técnico al 99%. Será, según indicó el presidente, Álvaro Arias, un técnico de la zona, pero, salvo sorpresa, no se trata de Santi Calero quien, no obstante, sí se espera que siga vinculado a la entidad si así lo considera.

Confección de la plantilla

El segundo paso que se dará en los próximos días es el de ir confeccionando la nueva plantilla que tendrá color benaventano. La intención de la directiva, y nunca lo han ocultado, es ofrecer la continuidad a todos los jugadores de la ciudad que tienen actualmente, empezando por su capitán y líder, Charlie.

A partir de ahí, se hablará con jugadores de zonas cercanas como Zamora capital y León para explicarles e invitarles a unirse al proyecto, para después completar con algunos futbolistas de fuera que aporten un plus al vestuario. La idea es recuperar la esencia del Atlético Benavente, sus señas de identidad, y ser un equipo competitivo en la Segunda B. "Sabemos que el ascenso es muy complicado y nuestra primera idea es competir y recuperar nuestro carácter", concluyó Arias San Mauro.