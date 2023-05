La Real Sociedad dio este martes otro paso para entrar en la Liga de Campeones, que podría confirmarse este miércoles si el Villarreal no gana su partido, tras hacer los deberes ante un Almería que no pudo parar al goleador Take Kubo y que pagó muy cara la expulsión en el primer tiempo del colombiano Luis Suárez.

Ambos equipos se jugaban mucho en este encuentro, el objetivo del Almería de certificar la permanencia estaría conseguido virtualmente con un triunfo y los donostiarras también prácticamente certificarían la 'Champions' con una victoria. Pareció tomárselo más en serio el equipo de Rubi, dejó la iniciativa al cuadro local pero cuando montaba un contraataque el conjunto 'txuri urdin' sufría y Remiro evitaría un susto de gran magnitud con un remate de Lázaro que buscaba la escuadra hasta que intervino Remiro. Las cosas empeorarían para los blanquiazules cuando, a las primeras de cambio, se lesionó David Silva, entre algodones la pasada semana, por lo que el faro del fútbol ofensivo local estaba en riesgo de apagarse sin la presencia del canario. Los almerienses echarían un cable cuando la Real pasaba su momento más bajo, Luis Suárez hizo una inncesaria entrada en el medio campo a Le Normand y tras revisión VAR el delantero colombiano enfilaba el camino a vestuarios con un enfado monumental. Ahí empezaba otro encuentro en el que los guipuzcoanos estaban ya mucho más cómodos en el campo, de forma que Carlos Fernández avisó con un remate que tenía que haber marcado por la claridad de su posición y en el descuento previo al descanso llegó la acción indidual, con un gran remate, del japonés Kubo para poner en ventaja a su equipo. Es para ponérselo una y otra vez 🤤¿Para qué definir este GOLAZO de Kubo si es mejor verlo? Pues eso 😮



Así fue el tanto del japonés para darle la victoria a la @RealSociedad y ponerla a un paso de Champions ✨ #LaLigaEnDAZN ⚽ pic.twitter.com/s4XRDrnT04 — DAZN España (@DAZN_ES) 23 de mayo de 2023 La segunda mitad tuvo otro color para una Real que encerró al Almería en su campo y, como un partido de balonmano o waterpolo, circuló de lado a lado hasta encontrar el hueco que le permitiera cerrar el partido. No lo llegó a hallar porque el conjunto andaluz cerró filas aunque le tocó sufrir con la exhibición de Take Kubo, el elemento imposible de descifrar para un buen Almería en el Reale Arena.