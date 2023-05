El sueño del triunfo élite en la Copa de España Élite y Sub-23 se le escapó al Zamora Enamora y a David Domínguez en el último kilómetro de la última de las pruebas de la temporada disputada este fin de semana.

No obstante, desde el club calificaron de “sobresaliente” la campaña realizada por el conjunto zamorano en la competición más prestigiosa del calendario nacional, finalizando David en segunda posición élite y cuarto en la general global.

La Copa de España bajaba el telón en Galicia, con dos jornadas durísimas que arrancaban el sábado con las Rutas Xacobeas de Padrón.

David Domínguez lo intentaba en el puerto más duro del día, pero en el terreno favorable hacia meta era neutralizado por el grupo de favoritos. En el sprint final cruzaba la línea de llegada en octavo lugar, justo por detrás de Sergio Trueba, ciclista del Gomur-Cantabria Infinita, con el que se jugaba el triunfo final. Con solo 6 puntos del ciclista cántabro se afrontaba la última carrera en Vigo, donde el Zamora Enamora realizaba una extraordinaria labor coral para proteger a su líder hasta los kilómetros finales.

David llegaba a la definitiva ascensión al alto de A Madroa en el reducido pelotón que se jugó la victoria, pero las fuerzas no acompañaron y no fue capaz de sorprender a Trueba.

“Hay que ser justos y reconocer que Sergio ha sido mejor y se merece esta victoria. Quiero felicitarle. También quiero agradecer a mis compañeros el grandísimo trabajo que han realizado. Me siento en deuda con ellos y me fastidia no haber devuelto su esfuerzo con el campeonato, pero las sensaciones no fueron buenas en ningún momento y al final no respondieron las piernas”, eran las reflexiones de David Domínguez al finalizar la cita viguesa.

Por su parte, una segunda expedición saltó a las carreteras del doblete de clásicas vallisoletanas: Gran Premio Arroyo de la Encomienda, el sábado, y Gran Premio Villa de Mojados, el domingo. En ambas pruebas el mejor de la escuadra zamorana acabaría siendo Gabriel Ochando, pugnando hasta el final con los mejores y quedando a las puertas del top-10 en ambas fechas.