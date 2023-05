El Zamora CF inicia esta tarde una nueva fase de la temporada 22-23, un play-off por el que han luchado estos últimos meses y que tiene como meta final el salto de categoría, que es lo que desde el club se marcaron como objetivo el pasado verano. Los rojiblancos inician este viaje hacia Primera RFEF en línea ascendente y con el "subidón anímico" que supuso la clasificación final para este nuevo tramo de competición, un aspecto que les ha insuflado de confianza para lo que queda por delante, que no es poco. Así lo confirmó el entrenador de los rojiblancos, Yago Iglesias, quien confirmó que hacen frente a esta primera eliminatoria "con ilusión" y con el convencimiento de que se abre un partido de 180 minutos que no se va a decidir en el Ruta de la Plata, aunque esperan poder golpear primero o, como mínimo, conseguir que este primer choque finalice con el cruce muy abierto para la vuelta en Vitoria que será el domingo 28 a las 17.00 horas.

La semana de trabajo, en palabras del míster, ha sido positiva y subrayó que en los jugadores no hay un ápice de relajación, sino todo lo contrario y es que, además de los aspectos técnico-tácticos será importante manejar esa ansiedad con la que llevan meses cargando. "Después de todo lo que hemos vivido a lo largo de la temporada, llevamos ya varios meses con esa ansiedad y ese peso para llegar hasta aquí. Deseo que salgamos sin esa mochila, que salgamos a disfrutar, no quiero que el equipo esté tensionado", comentó el míster quien opina que también será importante contar con el apoyo de la afición y es que se espera que el ambiente transmitido desde las gradas potencie y permita ver a un gran Zamora que, obstante, no lo tendrá fácil.

El equipo de la capital del Duero tendrá que luchar contra un filial, el Deportivo Alavés B que destaca por su solidez defensiva y que cuenta en sus filas con jugadores de calidad con presencia muchos de ellos en el primer equipo, lo que da una idea del nivel que habrá sobre el césped zamorano. El Alavés B llega a este play-off tras haber quedado segundo de su grupo, con el papel de favorito, pero consciente de que no debe dejar sorprender por un Zamora que está obligado a salir a por todas.

Con estas premisas, y salvo sorpresa de última hora, los cambios en el once inicial respecto al que se vio ante el Cristo Atlético no serán demasiados. En un principio, y salvo que Iricibar esté ya disponible (algo que el club no ha comunicado) será Troya quien se sitúe bajo palos, para continuar con una línea defensiva con Galas y Luismi en el centro de la defensa y Ámez y Prada en los laterales. Theo volverá a ser enganche con el centro del campo, donde se ubicarán Juanan o Chendri. En la faceta ofensiva parecen fijos Dani Hernández y Charly López, y es probable que se vuelva a apostar por el canterano Rivas, con Ares o Sancho en la derecha. Sea cual sea el equipo final, el carácter y la garra deben ser irrenunciables para dar el primer paso hacia el ascenso.

Llamada a la afición para que acuda

De forma paralela a la organización de este encuentro, en el Zamora CF se han volcado con iniciativas que permitan crear ambiente y potenciar la presencia de público. Desde las 15.00 horas se pondrá en marcha la "fan-zone" en los aledaños del Ruta con música, comida, bebida y sorteos para todos los asistentes. También se ha convocado por parte de socios a peñas y aficionados a las 16.00 horas en la Plaza Mayor para acudir juntos al estadio.