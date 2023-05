La capitana del equipo de fútbol de Sanabria se revela ante las normas

La capitana del Sanabria, Carmen de Prada Fernández, recibía en el campo y fuera del campo los aplausos de sus compañeros, de los espectadores locales y del equipo rival cuando salía del terreno de juego por cambio, en el último partido disputado en El campo de El Pinar. Momentos antes de celebrarse el encuentro con el Zamora, campeones de la categoría, jugadores del Sanabria, entrenadores y algún padre desplegaba una pancarta: "Soy Carmen y quiero seguir jugando con mis compañeros en Cadete".

Esta joven sanabresa de 14 años es, en estos momentos, la única mujer que juega federada en toda la comarca y no hay equipos femeninos en los que seguir practicando su deporte.

Carmen juega en la Segunda División Provincial de la Categoría Infantil y no podrá seguir jugando con su equipo en la categoría Cadete por ser mujer y cumplir el máximo establecido por la Federación para formar equipos mixtos. Unas normas "que siempre se hacen pensando en la ciudad y no en los pueblos tanto que hablan de la España Despoblada y en que no hay equipos femeninos. Deberían tenerlo en cuenta, tanto que hablan de hacer algo", una afirmación contundente de un espectador del equipo contrincante. "Estamos esperando que se nos conteste" señala María Jesús Fernández García, la madre de "Carmenchu" y decida a apoyar a la joven jugadora. A su lado las madres de otros jugadores corroboran la discriminación de la mujer en el deporte por equipos en el mundo rural. "A ver qué opciones tienes de hacer deporte aquí siendo mujer", se lamentaban.

La capitana lució brazalete para hacer el pasillo al combinado infantil que se trasladó desde Zamora a Sanabria, fue aplaudida en sus intervenciones, sobre todo al interceptar algún balón en los ataques del equipo rival, y cerró todo el equipo con el entrenador Carlos Mato a la cabeza con una vuelta al campo al finalizar la contienda. Carmen se abrazaba a sus amigas al finalizar el encuentro. Una de sus grandes admiradoras es Paula, de San Miguel de Lomba, otra de las pocas niñas que tienen pasión por el fútbol y que en su caso la dejan entrenar algunos días con "los mayores" y que son "mis compañeros".

Las categorías superiores del Sanabria también se solidarizaban con la joven jugadora y su deseo de seguir con el mismo equipo con el que ha jugado pero esta vez en la categoría Cadetes. Ningún directivo de la Federación zamorana acudió al partido para ver el resultado de las decisiones discriminatorias que se toman en los despachos.