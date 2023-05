Víctor de Aldama, presidente del Zamora CF, volvió a ser protagonista inesperado del encuentro de play-off a Primera RFEF disputado en el Ruta de la Plata ante el Deportivo Alavés, con resultado de 0-0.

Tras seguir el choque desde el palco, donde también se encontraban autoridades políticas y responsables de instituciones, el presidente quiso, al parecer, mostrar su descontento con la actuación arbitral.

Tal y como se refleja en el acta en otras incidencias de forma textual: Una vez finalizado el encuentro y estando aún sobre el terreno de juego, se acercó hacia mi una persona no identificada que había bajado del público, encarándose conmigo de forma violenta a escasos centímetros de mi cara dirigiéndose a mí y en los siguientes término: "estaréis orgullosos de lo que habéis hecho que aquí come mucha gente" repitiéndolo en varias ocasiones a voz en grito y teniendo que ser retirado por el delegado local y en presencia del Cuerpo Nacional de Policía, el cual me identifico a ésta persona como Víctor Gonzalo de Aldama Delgado, presidente de el Zamora Club de Fútbol SAD.

Por el momento, desde el club rojiblanco no se han pronunciado al respecto, y habrá que esperar si supone algún tipo de sanción (se sobreentiende que económica) hacia el máximo responsable del Zamora CF.