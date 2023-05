Una competición en igualdad

Este domingo llega a su puntual cita la Carrera del Cerco de Zamora, la única en el ámbito español de 5.000 metros compensada para mujeres y hombres, de tal forma que puede producirse un vencedor o una vencedora absoluta una vez aplicados los 2´20 de antelación con que toman la salida las féminas. Esta prueba de atletismo popular no solo atesora este aliciente de elaborar una clasificación general mixta, además de las habituales por sexos y edades, sino que también atiende al deporte base ofreciendo a los atletas más pequeños carreras adaptadas a su edad.

Y detrás de toda la organización está la Asociación de la Esclerosis Múltiple que pone muchas esperanzas en la recaudación que tradicionalmente consigue con esta actividad que coincide con el día mundial dedicado a esta enfermedad.

La prueba toma el nombre del Cerco de Zamora porque se desarrolla en un circuito que discurre paralelo a la muralla en las zonas de la Avenida de la Feria, Trascastillo y Avenida de Vigo por donde discurrirán este domingo corredores, patinadores y andarines.

La distancia de cinco kilómetros permite un alto nivel de participación en todas las ediciones de la carrera que suele contar con corredores de primer nivel como es este año el campeón de carreras de montaña de Portugal, Rui Muga, un habitual en las carreras populares de Zamora; o el asturiano Marcos Peón, un gran especialista nacional en los 3.000 obstáculos. Además estarán parte de los mejores corredores provinciales como son Marcos Gómez, Angel Alejandro Nieto, Jorge Rodríguez o el propio Fernando Lorenzo que asume un año más el enorme trabajo de coordinación de la organización de la carrera.

El nivel de corredoras inscritas es también altísimo, con las hermanas María y Marta Díez Manzano, la benaventana Helena Calvete, María Campo, Elisa García, Jimena Martín o Nerea Miguel. El objetivo es superar los 300 participantes que se den cita en las modalidades de esta prueba popular y deportiva.

La inscripción para las categorías de Sub. 6 (Chupetín), Sub. 8 (Minibenjamín), Sub. 10 (Benjamín), Sub. 12 (Alevín), Sub. 14 (Infantil) y Sub. 16 (Cadete) será gratuita. Para las categorías Sub. 18 (Juvenil), Sub. 20 (Junior), Sénior, Veteranos A, Veteranos B, Veteranos C, Veteranos D, caminantes y patinadores, tendrá un precio de 6 euros por dorsal. Todas las aportaciones serán donadas por cada participante íntegramente a la Asociación Zamorana de Esclerosis Múltiple.

La Carrera cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Zamora, Cámara de Comercio, Diputación Provincial de Zamora, Caja Rural y numerosos colaboradores. Esta actividad comenzará a las 10.30 horas, con el Vivero de Empresas de la Cámara de Comercio como punto de salida (Av. Feria, 10).

Las inscripciones se podrán realizar de manera presencial en la sede de AZDEM - Asociación Zamorana de Esclerosis Múltiple (Avd. Cardenal Cisneros 26, bajo, Zamora), en la página web de Smartchip. El plazo de inscripción para las pruebas competitivas finalizó ayer viernes. Las inscripciones fuera de plazo no entrarán en competición, ni tendrán garantizada la bolsa del participante, ni optarán a premio. Para las pruebas no competitivas, la inscripción podrá realizarse en el Vivero de Empresas de la Cámara de Comercio (Av. Feria, 10, 49031 Zamora) el mismo día de la prueba.

El dorsal y la bolsa del participante para las categorías competitivas, que llevan chip de control asociado al número de dorsal, se podrán recoger en el Vivero de Empresas de la Cámara de Comercio hoy sábado de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 y mañana de 9:00 a 11:00 horas. Para la retirada del dorsal será necesario presentar el resguardo de pago de la inscripción.

El horario será el siguiente: 10:30 Caminantes y Patinadores: 1 vuelta al circuito de 3.5 km. 11:30 Carrera 5Km Mujeres (Sub.18-Juvenil, Sub. 20-Júnior, Sénior y Veteranas). 11:32 Carrera 5Km Hombres (Sub.18-Juvenil, Sub. 20-Júnior, Sénior y Veteranos). A partir de las 12.00 se desarrollarán las carreras de categorías inferiores.