Saulo Hernández, técnico del CB Zamora Enamora: «El objetivo a medio plazo es ascender a LEB Oro»

No han pasado ni dos semanas desde que el CB Zamora Enamora dio por cerrado su curso deportivo 22-23, una vez más en cuartos de final del play-off a LEB Oro tras un último partido más que brillante frente a CB Prat pero que no fue suficiente para seguir en la pelea. Ahora, días después y con lo ocurrido ya digerido y aceptado, toca ya pensar en el futuro, y la primera «pata» a asegurar es la económica.

Así lo confirmó Saulo Hernández que continuará (como era esperado) en el puesto de entrenador del primer equipo y que ahora centra sus energías en recabar apoyos y comprobar la capacidad financiera que tendrán disponible para después avanzar en otras cuestiones como es la confección de la plantilla, que, sin duda, es el aspecto más visible y esperado por parte de los aficionados.

«Hasta el día 5 de julio no se cierra el plazo de inscripción de equipos en LEB Plata, y ahora estamos en la misma situación que años atrás por estas fechas: valorando la capacidad económica que vamos a tener. Son días y semanas de reuniones y de hablar con mucha gente para conocer bien la situación, porque no vamos a hipotecar el club», indicó el responsable zamorano.

Confección de la plantilla

Una vez tengan confirmado el presupuesto, al menos aproximado, con el que contarán para la siguiente temporada, llegará la confección de la plantilla priorizando por las posibles renovaciones que se puedan dar en el último vestuario.

Hernández sí explicó que le gustaría contar con muchos de los hombres que han defendido durante los pasados meses la camiseta del CBZ, pero «luego toca encajar el puzle porque los jugadores se van complementando unos a otros», y siempre hay preferencias.

Evan Yates y Jacob Round son las principales prioridades y se sobreentiende que son los primeros a los que se ofrecerá la renovación. En lo que respecta al americano, regresó al club zamorano una vez iniciada la temporada y tras meses sin competir, pero, aun así, ha rendido a un gran nivel y la idea es retenerlo o, al menos, intentarlo y es que todos son conscientes de las dificultades puesto que las ofertas no le van a faltar.

También se quiere seguir contando con otro hombre que ha pasado una campaña complicada por una lesión que le mantuvo muchos meses fuera de las pistas, pero cuya implicación en el proyecto del club es incuestionable, y ese es Jacob. De hecho, el británico sigue en Zamora (también Yates) ayudando con la cantera, lo que demuestra su unión con la entidad.

En cuanto a jugadores nuevos para incorporar a la disciplina zamorana, Saulo incidió en que es excesivamente pronto puesto que los campeonatos no han finalizado, aunque sí es cierto que los representantes ya mandan vídeos y ofrecen jugadores. «Lo ideal sería dar un paso al frente y no esperar tanto para cerrar la plantilla como en años anteriores, pero está claro que no vamos a fichar a nadie por simplemente hacerlo», y es que, un año más, la exigencia hacia el club sigue en aumento, algo lógico teniendo en cuenta que la entidad ha acostumbrado a sus seguidores al play-off y cada vez se pide un poco más. «La exigencia sube hacia el club y eso es porque las cosas se están haciendo bien. El objetivo tiene que ser conseguir el máximo apoyo económico que permita tener la mejor plantilla posible», pero todo dependerá de lo que suceda en estas semanas. Sin embargo, a nadie se le escapa que este es un proyecto que continúa y la ambición tiene que crecer de forma proporcional, y por ello Saulo Hernández, a falta de saber con cuánto y con qué contará, opina que es básico «intentar estar siempre en disposición de subir», asegurando además que «el objetivo a medio plazo debe ser subir a LEB Oro», con la gran repercusión que eso podría tener la ciudad.

Nuevos seis rivales

Además, a falta de que concluyan los campeonatos con sus diversos play-offs, ya se conocen los nombres de seis equipos que pasan a formar parte de la LEB Plata. Se trata de Alcobendas, Sant Feliu, Mataró, Tarragona, Joventut de Llucmayor y Huelva. Ahora habrá que saber cómo quedan todas las fases y qué equipos se terminan inscribiendo para dar con los 28 participantes en una categoría que volverá a tener dos grupos: este y oeste.

Un equipo en Primera

Además del primer equipo, el CB Zamora sigue creciendo a través de su cantera. Tanto es así que califican de «muy positiva» la respuesta que han tenido sus jornadas de captación, que van a permitir pasar de 7 equipos autonómicos a una decena, además de la Escuela.

Así mismo, la idea es sacar para el próximo curso un Primera Nacional que sirva de intermedio entre los jugadores que acaban edad júnior, puesto que el salto a LEB Plata es demasiado grande, aunque sí puedan reforzar los entrenamientos del primer equipo.

De este modo, y aunque es muy pronto, se va esbozando el proyecto del CB Zamora 23-24 pero queda mucho trabajo por delante.