La espectacular sala de prensa de la Ciudad Deportiva del Manchester City se quedó pequeña para recibir a los centenares de periodistas que acudieron a cubrir la rueda de prensa previa al partido de vuelta de semifinales de Champions de Pep Guardiola. El de Santpedor, que dijo no estar sorprendido por la expectación que ha levantado el partido, se mostró muy expresivo durante toda su intervención.

Pep comenzó advirtiendo que "no somos estúpidos y sabemos lo importante que es el partido de mañana ante el Real Madrid para nosotros. Quizá el partido más importante desde que estamos aquí. A los jugadores les digo, 'vívanlo, disfruten el momento, qué afortunados somos, está en nuestras manos y depende de nosotros".

Respeto al Madrid

El técnico del City volvió a mostrar mucho respeto por el Madrid. "Un sueño hecho realidad es estar aquí. Estamos acostumbrados a jugar en esta competición y llegar a las últimas eliminatorias de los últimos años. Trataremos de hacerlo lo mejor posible y lo vamos a intentar hasta el final. Llegamos muy bien a esta eliminatoria, estamos en la final de la FA Cup y peleando por el título de la Premier, pero tenemos que jugar mejor que el Madrid. Tenemos que jugar bien, no vale sólo con las ganas".

Preguntado si su legado dependía de derrotar al Madrid, Guardiola evitó asumir más presión advirtiendo que "mi legado será excepcional pase lo que pase. Mi legado es que aquí lleven siete años pasándolo de puta madre. Metimos muchos goles, nos lo pasamos bien durante estos años y esto es lo mejor que se puede dejar. Y nos los seguimos pasando teta".

Quitarse la presión

El catalán insistió en sacudirse la presión sobre el favoritismo que rodea a su equipo: "Cuando llegué al Manchester City no me dijeron '¡gana la Champions!'. Me dijeron que intentáramos hacerlo lo mejor posible. Hemos ganado todos los títulos menos este y lo queremos hacer".

Y concluyó puntualizando que no habrá sorpresas para este partido: "Mucho tiempo no tenemos. No vamos a hacer nada distinto que Ancelotti no sepa ni nadie que nos conozca no sepa. No vamos a cambiar nada. No tendría sentido. Hoy entrenaremos, pero nada nuevo.

Walker y Vinicius

Antes de Guardiola habló Walker, el marcador de Vinicius, que tuvo palabras para el brasileño: "No creo que sea un batalla personal entre él y yo, es un lucha de equipos. Pero personalmente lo asumo como un desafío ante uno de los mejores jugadores del mundo. El otro día nos dimos la mano al final del partido porque es lo que debe pasar. Los boxeadores siempre se dan la mano al final del combate. Me he enfrentado a muchos que han sido tan buenos como él. Será una gran batalla". "Estamos en una gran posición en Liga, en la final de la Copa y tenemos una buena situación en Champions. Y todo nos llega en un momento de máxima confianza".

Sobre su duelo con Vinicius, apuntó que "estoy en el fútbol porque me gusta competir con este tipo de jugadores como Vinicius, como Mbappé. Para mi es un aliciente". Y concluyó negando que Vinicius sea un jugador provocativo: "Es muy muy bueno, hace lo que tiene que hacer para que gane su equipo. No me meto en esas cosas. Es un jugador que habla con su fútbol. Normalmente se intenta cualquier cosa para ganar”.