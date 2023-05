14 de mayo de 2023, día clave para un Zamora CF que alcanza la última jornada de Liga regular con opciones de entrar en el play-off de ascenso a Primera RFEF, pero, eso sí, sin depender de sí mismo. El equipo rojiblanco llega a este encuentro (12.00 horas en el Ruta de la Plata) tras una semana complicada en la que le ha tocado recomponerse del duro varapalo (uno más en este curso) recibido en Avilés (2-1) pero, una vez digerida la derrota, a la plantilla no le queda otra que conjurarse y salir a por todas para cumplir con su parte de la ecuación.

La situación es complicada y es que, además de ganar al Cristo Atlético, que llega con el reto de evitar el descenso directo y también está pendiente de terceros, los de Yago Iglesias mirarán de reojo lo que ocurre en otros campos, a la espera de un pinchazo del Guijuelo ante un Avilés que no se juega nada ya que tiene confirmada la segunda plaza o de un tropiezo del Compostela que recibe a un Marino de Luanco con su campaña finiquitada.

A pesar de la complicada realidad a la que se ha llegado por fallos propios, en el Zamora CF confían en la profesionalidad de todos los equipos a la hora de afrontar sus respectivos encuentros y que no se desvirtúe la competición, aunque lo primero será no fallar ante los palentinos cuyas urgencias también son máximas.

Esta semana, de forma excepcional y sorpresiva, fue el director deportivo quien ofreció la rueda de prensa previa a esta jornada de Liga, evitando, según sus palabras, exponer a entrenador y jugadores para mantenerlos aislados y concentrados en la faceta deportiva. Así, César Villafañe, apuntó que durante la matinal de hoy pueden suceder muchas cosas, pero quiere que los futbolistas estén únicamente centrados en su encuentro y es que si algo tiene claro el responsable es que «solo importa ganar». «En el fútbol hasta que no esté todo hecho hay que pelearlo. Hasta que no pite el árbitro el domingo, no sabremos qué pasa». De este modo, se espera un Zamora CF que salga concentrado, conjurado y a por todas desde el minuto uno de encuentro ante unos morados que opondrán resistencia, pero si los de la capital del Duero sacan a relucir todo su potencial el +3 estará mucho más cerca.

En cuanto al once inicial que pondrá Yago Iglesias en juego no se prevén demasiados cambios puesto que no es el día de las probaturas ni los experimentos dado que se juegan todo y nadie quiere irse de vacaciones a estas alturas de mayo, al menos que no sea por malas decisiones propias. De este modo, un equipo titular podría estar formado por Troya en portería, ya que las pocas informaciones ofrecidas sobre Iricibar eran que no iba a llegar antes de un hipotético play-off, para continuar con una primera línea con Juan Silva y Ámez en los laterales y pareja de centrales integrada por Cristian Galas y Luengo. Theo actuaría de enganche con el centro del campo donde se ubicaría Chendri, para continuar con una línea ofensiva con Ares, Dani Hernández y Manu Viana, para cerrar con Charly López como hombre más adelantado.

Con estas bases, y con todos dispuestos a cumplir con su parte del trato, en la entidad se confía en poder contar con la afición y que sea parte activa del reto, y es que nadie quiere irse tan pronto de vacaciones.