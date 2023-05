El Zamora B mantiene su segunda posición en la tabla a falta de dos jornadas para el final del campeonato después de imponerse con claridad al CD Ribert en Salamanca. Los rojiblancos, que salieron muy enchufados al terreno de juego, hicieron valer su enorme superioridad en la primera mitad para irse al descanso ya con el 0-2 en el luminoso.

En la segunda mitad el CD Ribert estiró líneas en busca de un gol que le metiese en el partido, pero los zamoranos defendieron con mucho orden y a punto estuvieron de firmar el tercero al contragolpe.

Tenía claro el Zamora B que no podía relajarse ante un rival complicado que, de buen seguro, iba a tratar de ir a por el partido desde el pitido inicial. La consigna era clara: no había que dar opción alguna al CD Ribert, y el Zamora B se hizo dueño del esférico desde el pitido inicial, moviéndolo bien en el centro del campo y tratando de abrir espacios para llegar hasta el área contraria. No tardó en llegar la ocasión propicia. El conjunto local no acababa de asentarse en el terreno de juego y se veía superado por los zamoranos que, además, se encontraron con la fortuna de cara y consiguieron adelantarse en el marcador en su primera ocasión clara, con un acertado disparo de Óscar Martín que colocaba el 0-1 en el marcador cuando apenas se habían disputado 3 minutos de partido.

El gol dio alas a los visitantes y dejó muy tocado al equipo local. El CD Ribert no conseguía sacudirse la presión de su rival y se veía completamente encerrado en su campo ante un Zamora B que apretaba en busca del gol, mantenía el balón en su poder y apenas dejaba hacer a los locales. Con todo, y tras un par de llegadas claras que no consiguieron materializar, los visitantes conseguían ampliar su ventaja en el minuto 34, esta vez en una buena acción colectiva que culminaba Cordero con un disparo cruzado, colocando el balón lejos del alcance de Jesús Díaz.

Ya en la segunda mitad, el CD Ribert trató de rehacerse y dar un paso al frente, pero el Zamora B se defendía con uñas y dientes, muy bien posicionado y sin dejar apenas espacios a los salmantinos. Lo intentaban los locales con balones colgados o disparos lejanos, pero la defensa visitante despejaba siempre el peligro sin demasiadas complicaciones.

Los minutos pasaban y el Zamora B asumía cada vez menos riesgos. Los zamoranos acumulaban hombres atrás, colocaban hombres de refresco en el centro del campo y se olvidaban de buscar el tercero, aunque este pudo llegar en algún contragolpe aislado que no acababa de fructificar. Tampoco lo hacía el juego de los locales. El CD Ribert tenía el balón y lo movía con criterio en el centro del campo, pero apenas conseguían pasar de la línea de tres cuartos, donde una y otra vez se estrellaban ante la zaga zamorana.

Los minutos pasaban y ya en la recta final, con el CD Ribert completamente volcado en busca del gol, el filial zamorano dispuso de un par de ocasiones al contragolpe. En una de ellas, acabó expulsado el local Sergio García, dejando a los suyos con un hombre menos para afrontar el tiempo de descuento, lo que dificultó aún mas la labor de los salmantinos, incapaces ya de generar problemas al conjunto zamorano.