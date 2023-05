El Vino de Toro Caja Rural ha anunciado la cuarta edición de su l popular "Campus de Atletismo", actividad destinada a los jóvenes que quieran pasar un verano diferente y que se llevará a cabo en el Polideportivo Municipal Raquel Álvarez Polo de Toro. Un punto que ejercerá de centro neurálgico de una iniciativa en la que se desarrollarán tanto sesiones destinadas al ocio y tiempo libre como excursiones o visitas a la piscina.

Con la colaboración un año más del Ayuntamiento de Toro, Diputación de Zamora, Caja Rural y Consejo D.O. de Toro, el "Campus de Atletismo" contará con monitores titulados para llevar a cabo su actividad a lo largo del periodo estival.

El Campus está destinado a jóvenes de 6 a 14 años de edad y contará con tres turnos diferentes para los interesados: Del 26 de junio al 7 de julio; del 10 de julio al 21 de julio; y del 24 de julio al 4 de agosto.

Todos aquellos que quieran inscribirse podrán ponerse en contacto con el club a través del número de teléfono 667206722 o del email campusvinodetoro23@gmail.com .

Un fin de semana activo

Mientras el verano llega y el "Campus de Atletismo" va tomando forma, el Vino de Toro Caja Rural concentra su energía en el próximo fin de semana. Días cargados de actividad con varios frentes abiertos para el club toresano.

Por una parte, el club acudirá al Campeonato de España de Ruta Media Maratón Absoluto y Master, que tendrá lugar en este fin de semana en Santander y al que asistirá con 15 fondistas. Un grupo al que se suman otros dos atletas más con los "5 kilómetros Ciudad de Santander" como objetivo.

También tendrá lugar este sábado 13 tendrá lugar el Campeonato Autonómico Sub 14, que se celebrará en las Pistas de Atletismo Río Esgueva de Valladolid, siendo siete los atletas sub 14 del club toresano clasificados para competir en este evento. En Palencia se celebrará la XXXV edición de la Feria Chica, con un gran cartel, y donde el vino toro caja rural estará representado por la velocista Sub 16, Medea Hernández, que tomará parte en los 100 metros lisos que tratara de estar cerca de la marca mínima que le de acceso al Campeonato de España Sub 16.

A estas citas marcadas en rojo también se suman, como es habitual, múltiples carreras populares que elevarán notablemente la actividad de un Vino de Toro Caja Rural que encara el verano en un momento álgido de la temporada.