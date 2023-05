El secretario técnico del Zamora CF, César Villafañe decidió ayer protagonizar la habitual rueda de prensa de los jueves que suelen protagonizar el entrenador y un jugador, «por lo que nos jugamos y por la importancia del partido», del domingo: «Creo que lo mejor es que el jugador y el cuerpo técnico piensen solamente en el domingo y yo estar aquí con vosotros para darle más normalidad», añadió Villafañe.

«Lo que quiero es aislar a un poco a los jugadores y al cuerpo técnico porque es una semana en la que los dos primeros días han sido muy duros por el golpe que hemos tenido con el Avilés. Tenemos que pensar solo en el partido nuestro y no en los demás partidos porque nosotros, la verdad, es que no podemos hacer nada en ellos».

El técnico leonés explicó que el Zamora CF ha llegado a esta situación en la que ya no depende de si mismo para jugar el play off de ascenso «por méritos propios, eso lo tengo claro. Las ligas te ponen donde tú te mereces. Yo firmaría estar en esta situación a lo mejor hace cinco meses. Lo hubiera firmado también hace a lo mejor un mes y medio, pero antes del partido contra Avilés no lo hubiera firmado. Y esto es lo que ha sido la temporada durante el año, una montaña rusa, una temporada, muy difícil».

Contestando a preguntas de los periodistas César Villafañe negó que el partido del próximo domingo contra el Palencia vaya a condicionar el futuro del Club: «Lógicamente, cuando no se cumple los objetivos, pues es igual que pasó el año pasado, el club sale económicamente perjudicado. Eso nos pasa aquí y pasa en cualquier club a no ser que tengas un mecenas de que la da igual poner dinero año tras año tras año porque a lo mejor le sobra».

El director técnico rojiblanco anunció que ha hablado con los jugadores y el cuerpo técnico: «El mensaje que les he trasladado es el que yo he vivido como jugador. Les he dicho que en el último partido de una liga empecé segundo y acabé quinto. Fijaros si en el fútbol pueden pasar cosas. Por eso yo quiero que todo el mundo se centre solo en este partido porque sería ya para pegarnos un tiro a la cabeza de que se den los resultados que necesitamos en otros partidos y el nuestro no lo sacásemos».

Villafañe insistió este jueves en la sala de prensa del Ruta de la Plata en que «en el fútbol, hasta que no esté todo hecho, nada se puede decir. Y lo estamos viendo nosotros desde hace un mes y medio, cuando hemos tenido la racha de los tres partidos sin ganar estábamos desahuciados. Ylos rivales que tenemos ahora jugaron contra equipos que estaban ya descendidos y no les han ganado. Si hubiesen ganado alguno de esos partidos, nosotros ahora mismo ya no tendríamos ninguna opción, esto es lo que es el fútbol. Hasta que no pite el final el árbitro el domingo no vamos a saber lo que pasará».

Y en este sentido, César Villafañe aseguró de cara al partido del domingo en Guijuelo que confía en el Avilés «al cien por cien» y en la profesionalidad de sus jugadores:

«Van a jugar los que jueguen, me da igual porque es de las plantillas más fuertes que hay, no me importa quien juegue porque ahí son titulares todos», añadió al tiempo que aseguró que no desconfía para nada del equipo asturiano y añadió que «tampoco me quiero olvidar del partido del Compostela con el Marino, que no es un partido fácil porque el equipo asturiano se está jugando meterse en la Copa del Rey y cuenta con muy buenos jugadores. Será en un campo muy bueno como es el del Compostela».

Los jugadores del Zamora CF «estaban pues muy alicaídos después de perder en Avilés, es normal, pero a medida de que pasa la semana se van viendo otras sensaciones, se van viendo otras cosas, se habla, se comenta y yo hoy les he visto que tienen mucha ilusión por ganar el domingo».

César Villafañe reconoce que la relación con la plantilla siempre es difícil «cuando vienen mal dadas a nivel de resultados. El apego es más cuando los resultados van mal que cuando están bien porque cuando están bien, no te necesita el jugador. Cuando no me gustan las cosas, lo tengo que decir, pero cualquier jugador o entrenador que haya estado aquí en los cinco años que yo llevo sabe que cuando he tenido que decirle algo a un jugador o a un entrenador, nunca ha sido por el tema personal, siempre es por el bien del Club».

«Esta situación no nos la esperábamos a principio de temporada, si me dices en noviembre, pues a lo mejor sí. Hicimos una plantilla con la que la verdad que estabamos muy contentos. La versión que dio el equipo en pretemporada, las sensaciones, eran inmejorables tras jugar contra equipos de nuestra misma categoría o de superior categoría. El equipo dio una imagen bestial, con 21 jugadores nuevos y era muy difícil que en pretemporada ya llegásemos ese ese nivel de conexión. Pero llega el primer partido y primer batacazo. que, cuando no te lo esperas, es duro. Luego encima pierdes a un jugador importante en el primer partido a los 25 o 30 minutos un jugador que es llamado a ser de los importantes de la plantilla. Ganas con sufrimiento el segundo, pero el tercer partido lo pierdes, el cuarto partido lo pierdes, el quinto partido pierdes. Cuando un equipo está hecho con otro objetivo, cuando te metes en una situación como la que nos metimos nosotros, es muchísimo más difícil salir que para un equipo que ya tiene pensado desde el principio que va a estar en esa situación».

El técnico leonés remarcó que «llevamos jugando finales desde octubre, eso es una bestialidad mentalmente. Los equipos con los que nos estamos jugando el playoff, nos sacaron 15 puntos y restar 15 puntos como hemos hecho nosotros desgasta mucho. Hemos estado una vuelta sin perder. En otro grupo, lo normal es que fueses segundo o tercero. Aún así, te metes cuarto y según te metes cuarto, vuelves a tener una mala racha de tres partidos».

César Villafañe destacó además «el esfuerzo mental que se ha tenido que hacer a lo larto de la temporada. Desde octubre estamos jugando finales. Hemos llegado a estar últimos en un grupo en el que el que baje va a ser el equipo que más puntuación tenga de todos los demás grupos. Pasamos de estar últimos en la liga a estar quintos con lo que supone de sobreesfuerzo que ha tenido que hacer la plantilla. Y eso lo hemos pagado ahora al final. Si nosotros durante todo el año nos hubiésemos mantenido como están los cinco primeros clasificados que han variado muy poco su puesto. Nosotros hemos vivido una auténtica montaña rusa".

A su juicio, la situación actual del Zamora «es por méritos propios, es porque muchísimas veces no hemos sabido competir en momentos que teníamos de partidos que teníamos que haber competido de otra manera como a la hora de perder partidos pasado el tiempo reglamentario».