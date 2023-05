A los pies de la Torre de Sevilla, uno de los nuevos iconos arquitectónicos de la ciudad hispalense, Kepa y sus amigos Gorka y Pedro se fotografían con una réplica de la Copa del Rey en la fan zone de Osasuna que está dispuesta a poco más de un kilómetro del estadio de La Cartuja. María, una sevillana que ejerce de cicerone de la organización, les tomó la fotografía mientras les confiesa: "Yo prefiero que ganéis vosotros que sois más humildes. Vosotros la Copa y que ellos ganen la Champions".

Chupinazo el 6 de mayo

"Este año se adelanta el chupinazo al 6 de mayo!", vocifera un aficionado en cuya camiseta se puede el nombre de Patxi Puñal, uno de los ídolos recientes de los rojillos. En las calles que rodean a la Giralda los aficionados de Osasuna golean a horas de que se juegue el partido. Casi 25.000 aficionados rojillos han recorrido los casi 1.000 kilómetros que separan Pamplona de Sevilla.

En el 'Sol y sombra', una de las tabernas más clásicas de Triana, una pareja de treintañeros con las camisetas de Osasuna se aprietan media botella de Tío Pepe esperando a los de la cuadrilla. Media hora después, cuando ya se habían apretado un rabo de toro "de chuparse los dedos", aparece el resto. "Yo estuve en la final del Calderón", nos cuenta Fernando. "Fui con mi aita y me pasé todo el camino de vuelta llorando desconsoladamente. Pero esta vez vamos a ganar. Los del Real Madrid están más pendientes de Haaland que del Chimy'", afirma entre risas Ion, en cuya camiseta se lee un nombre que ha logrado el consenso entre los osasunistas: Arrasate. "Jagoba es nuestro Ancelotti particular. Nos ha llevado ahí con sentido común y mucho conocimiento. Ojo que no nos lo quite el Bayern o el Chelsea, que andan buscando entrenador".

Del caos de París al calor de Sevilla

Los madridistas se mueven con tranquilidad por las calles del barrio de Santa Cruz. María está sentada en una terraza con Miguel, su chico, y dos amigos. "Nosotros estuvimos en París. Fue un caos, pero conseguimos ganarla. Ahora seguro que, pase lo que pase en el campo, nos lo vamos a pasar mejor. Con este calor solo hace falta una playita cerca". Manolo, el camarero, entra al quite: "Si todavía no ha empezado a apretar el sol mujer. No nos queda nada por pasar".

En 'Las Columnas', uno de los bares con más solera a pies de la Giralda, un grupo de madridistas discute sobre si es conveniente o no forzar a Modric, con la semifinal de Champions con el City a la vuelta de la esquina. "Carletto es inteligente y tomará la decisión correcta. Yo creo que no lo sacará de salida, pero si necesita echar mano de él, lo hará", afirma Peri. Vienen de Albacete y esperan "ganar la Copa para cerrar el círculo. Se lo escuché a Ancelotti y lleva toda la razón. Ha ganado todo lo posible en dos temporadas y están buscándole sustituto. Si yo soy Carletto, cuando gane la Copa, le digo a Florentino: 'Ahí te quedas, que me voy a Ipanema'. ¡Es que somos la leche! Ahora se explica por qué Zidane se acabó marchando las dos veces".

El ambiente entre ambas aficiones es muy sano. Los madridistas elogian "el coraje y el ímpetu que le han puesto para llegar hasta aquí. Han jugado cuatro prórrogas". Y los rojillos hablan del Madrid como "un señor equipo. Han ganado la Champions ventilándose al PSG, Chelsea y Manchester City y ahora van camino de ganar otra. Es la hostia eso".

Como siempre, los más listos han querido hacer su agosto y el mercado de entradas falsificadas ha funcionado. Pero la Guardia Civil ha alertado de una estafa detectada en la venta de entradas de la final de la Copa del Rey, que se están vendiendo en internet por entre 130 y 250 euros. Y se ha detenido a un hombre de 37 años, residente en Asturias, ha sido detenido en Alcorcón (Madrid) por vender entradas falsas. Sobre el terreno, en Sevilla, 1.800 efectivos están pendientes de la seguridad por esta final.

Felipe VI y la infanta Sofía

Quien ha confirmado su presencia es Felipe VI asistirá junto a la infanta Sofía para presidir la final de la Copa en el estadio de la Cartuja de Sevilla. Unos esperan con ver a Benzema levantar la Copa. Los otros sueñan con ver cómo lo hace un rojillo con 20 años de historia en el club: David García, aquel niño que estaba con 11 años en las gradas del Calderón con sus padres cuando Osasuna jugó su único precedente. Eso será esta noche a partir de las 22:00 horas. Antes la Torre del Oro se ha colocado el pañuelo rojillo y a los pies de la Giralda se entonaba el 'Riau, riau'.