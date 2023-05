Categoría nueva, proyecto nuevo. Así lo piensan en el Atlético Benavente, desde donde ya están manos a la obra pensando en el futuro. Cierto es que el equipo certificó su descenso a Segunda B este pasado fin de semana, y faltan todavía dos jornadas de curso liguero, pero en el club, al menos en la "planta noble", ya llevan más tiempo preparando lo que será el "nuevo Atlético Benavente". "Es verdad que mientras que las matemáticas no dicen otra cosa tienes una mínima esperanza, pero nosotros ya llevamos tiempo pensando en Segunda B". "Es cierto que el sábado el equipo merece ganar, pero está siendo un año muy raro".

Así lo aseguró el presidente blanquiazul, Álvaro Arias, que, como el resto de responsables, plantilla y aficionados, ha visto cómo, de un año a otro, se ha pasado de rozar la Primera División a consumar el descenso a Segunda B. "Internamente pensamos que hemos tenido la mejor plantilla de la historia del Atlético Benavente, con jugadores contrastados, pero por diferentes motivos no ha sido posible. Ha sido un año muy duro y últimamente no hemos recibido más que palos", se lamentó el presidente que, por otro, lado no se arrepiente de las decisiones que ha ido tomando durante el curso.

Una primera vuelta "calamitosa"

"La primera parte de temporada que hacemos es calamitosa", recordaba Arias quien tampoco encuentra motivo a todo lo vivido. "Es el deporte. Aquí dos más dos no son cuatro. A lo mejor el año pasado fue excesivamente bueno y tenía que haber sido más normal, y este ha sido excesivamente malo porque esta es una categoría que ganando 7 partidos estás salvado, y no hemos sido capaces".

Sin querer dar demasiados detalles ni profundizar, Arias sí avanzó que habrá cambios y reformas en los próximos meses en el seno de la entidad, pero tratarán de mantener a todos los jugadores de Benavente que hay en el primer equipo, comenzando por el capitán y emblema del vestuario. "Yo creo que Charlie va a seguir, aunque me tengo de reunir con él. La idea es que todos los de aquí sigan", refiriéndose en concreto a Charlie, Fran, Dani Simón, Tomy, Domi, Corral y Alesander.

A partir de ahí, elaborarán una plantilla competitiva que "asuma su papel en Segunda B".