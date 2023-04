El Zamora CF mantiene sus opciones de jugar el play off tras ganar ayer (1-0) a un rival que no se jugaba ya nada en el Ruta de la Plata pues ha logrado ya el ascenso. Un solitario gol de Charly en el primer cuarto de hora permite a los de Yago Iglesias mantenerse vivos en la lucha por el play off pese a que sus directos rivales ganaron en esta jornada y la distancia al último puesto de la fase de ascenso sigue siendo de dos puntos cuando ya solo quedan dos jornadas de liga regular.

El Zamora pareció saltar al campo algo más concetrado que su rival y Pereiro, que jugó con los rojiblancos hasta mitad de temporada, casi marca al intentar despejar. Pero el gol llegó pronto ya que en el minuto 14, Charly remataba sin dejar caer el balón ante el portero un centro desde la derecha que supuso el 1-0, un importante balón de oxígeno para el Zamora. El Arenteiro llegaba al Ruta de la Plata sin nada que jugarse y lo demostró desde los primeros minutos cediendo la posesión a su rival, y con sus líneas replegadas en su campo. De todas formas, los gallegos no renunciaban a los balones que el Zamora podía perder en el centro del campo, y Lamelas aprovechó uno de ellos para disparar desde lejos, algo alto. Le replicó Sancho con otro disparo desviado y el partido tomó un claro cariz de ida y vuelta. Transcurrió el encuentro hasta el descanso, con la tranquilidad que al Zamora le daba el gol de ventaja, y la que a su vez tenía su rival que se negaba a correr porque era consciente deque en cuanto metiese un balón dentro del área rojiblanca tendría muchas opciones de marcar. Y poco a poco, el Arenteiro se hizo con el balón y se asentó en campo contrario, dispuesto a dejar patente en cualquier momento la calidad que le ha llevado al ascenso mucho antes de finalizar la Liga. El partido se reanudó con un Arenteiro dispuesto a marcar lo antes posible y casi lo consigue el ex rojiblanco Jordan en un libre directo que envió a córner Troya, y en la acción siguiente el portero del Zamora tuvo que volver a intervenir para evitar lo peor. Javi Rey comenzó pronto a realizar cambios y en el minuto 63 ya los había agotado. Por su parte, Yago Iglesias también comenzó a mover el banquillo, pero la apatía continuaba. Y lejos de ser el Zamora el que buscaba la imprescindible victoria para mantener sus opciones de ascenso, era el orensano Pibe el que volvía a poner a prueba de Troya con un disparo desde muy lejos que desvió a córner el portero del Zamora haciendo cundir el pánico en las gradas del Ruta de la Plata. Continuaba la apatía en dos rivales que no arriesgaban lo más mínimo y tan sólo intentaban recuperar algún balón que les permitiera crear ocasiones al contraataque. Y la calma duró hasta que Ander pudo plantarse al borde del área para disparar, pero el portero Adriá estuvo muy atento. Eso sí, hubo emoción hasta el final, ya que Pibe lanzó una falta escorada a la misma escuadra aunque Troya volvió a demostrar que ayer fue el mejor del equipo zamorano.