"Concienciado y más unido que nunca". Así, en palabras de Yago Iglesias, afronta el Zamora CF su penúltimo partido en casa de la liga regular en el que recibirá al mejor equipo del grupo, un Arenteiro que llega a este momento con su temporada más que hecha puesto que hace ya un par de semanas que cantó su merecido alirón y ya es equipo de Primera RFEF. Los rojiblancos, por su parte, todavía no tienen los deberes hechos y afrontan estos tres últimos encuentros de liga regular sin margen de error, independientemente del nombre del rival que tengan enfrente.

Toca Arenteiro y aunque es evidente que el hecho de no tener nada en juego hace cambiar el nivel de motivación de los rivales, en el club del Duero no se fían y están convencidos de que los orensanos no les van a regalar nada, aunque es una realidad que el equipo gallego no ha perdido nunca lejos de su feudo y quizá ese récord sea una motivación extra para ellos. "Tenemos el partido que jugamos allí como espejo y reflejo, pero el momento no es igual. Son los mismos jugadores, pero hay distinta motivación para unos y otros. Es un equipo que no ha perdido nunca fuera de su campo y eso muestra un poco lo que nos vamos a encontrar", indicó en rueda de prensa Yago Iglesias. "Es un partido muy importante para nosotros porque volvemos al Ruta y a estas alturas, tal como está la clasificación, es fundamental ganar este partido. No creo que el Arenteiro venga relajado. Habrá más rotaciones, pero eso es un arma de doble filo, porque esos jugadores querrán demostrar que pueden formar parte del club el año que viene en la próxima categoría".

Con estas bases, el Zamora CF ha preparado un encuentro en el que también hay dudas sobre el once que pondrá en juego el responsable de banquillo, puesto que hay que recordar que la semana pasada jugó de inicio sin "9".

Sea cuál se sea la decisión, el único camino posible será el de la victoria para continuar en la pelea por el play-off en la que están involucrados varios equipos.

En la jornada de ayer ya se disputaron varios encuentros: Guijuelo - Gimnástica 0-1; Polvorín-Bergantiños (2-2); Burgos- Valladolid Promesas 1-2; Langreo-Avilés 1-1, para acabar con el Ourense-Palencia Cristo Atlético 0-0.