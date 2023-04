El Zamora CF B sigue sin renunciar a nada tras derrotar a domicilio a un rival directo en la clasificatoria como el Atlético Mansillés, dirigido por el conocido Miguel Ángel Álvarez Tomé. La victoria de los zamoranos no fue nada cómoda y sí de mucho trabajo y no poco sufrimiento, pues en el primer tiempo los leoneses dominaron con mucha superioridad; pero no supieron definir ninguna ocasión y por contra encajaron el primer gol, de penalti, en el primer acercamiento rojiblanco. En el reinicio el filial marcó el segundo rápido por mediación de Alex Medina y sentenció a un oponente que terminó con diez sobre el campo y sin cambios posibles para revertir la situación.

Atlético Mansillés: Nagore Rodríguez; Ignacio Rodríguez, Paniagua, Rodrigo Rodríguez, Javier Rodríguez (Cabañeros, min. 50), Pacios (Jonathan Prieto, min. 33), Puente, Blanco, Akidouch (Yorman, min. 71), José María Rodríguez y Pereda (Íñigo Prieto, min. 71). Zamora CF B: Rodrigo Tapias; Samu García, Brian Bailón, Zaim Rechchad (Óscar Cruz, min. 71), José Manuel García, Mario Mañas, Álex Medina (Luis Sánchez, min. 85), Jorge González, Jesús Villar (Adrián Vicente, min. 85), Óscar Martín (Rodney López, min. 61) y Bamta Bande (Álex Álvarez, min. 61). Goles: 0-1 min. 35 Óscar Martín (Pti.). 0-2 min. 56 Álex Medina. Árbitro: González Merino. Tarjetas amarillas a Rodrigo Rodríguez, Pinuelo, Javi Rodríguez, Yorman, Akidouch; Bailón, Rechchad y Álex Álvarez. Incidencias: Partido disputado en Mansilla de las Mulas. La previa del partido prometía un duelo interesante y muchas emociones, aunque sin embargo quizás también algo de precaución y poca toma de riesgos, especialmente para un conjunto local que se jugaba su última bala por estar arriba ne la clasificatoria. Pero no fue así y ya de salida el once que pusieron en liza los leoneses no especuló lo más mínimo y saltó al césped de La Caldera dispuesto a tomar el mano con la mayor rapidez posible, ejerciendo para ello una presión sobre la salida pelota lo más alta posible y mucha concentración en lo defensivo con el fin de no conceder errores a la primeras de cambio que pudieran costar un gol tempranero y poner el resultado en contra. La buena actitud de los locales dio sus frutos de forma clara y sin demasiado desgaste físico se hizo con la posesión y con ella con la zona ancha del rectángulo de juego. El Atlético Mansillés prácticamente ganaba todos los duelos y sin prisa pero sin pausa trató de sacar provecho a ese dominio territorial con un gol. Para ello quizás recurrió en exceso al juego directo, pero también lo intentaría de manera más ortodoxa abriendo el campo todo lo posible, pero sin obtener resultados pues los zamoranos siempre defendieron con bastante orden pese a pasar por momentos de verdadero apuro. Quizás todo pudo ser bien distinto si los locales hubiesen convertido alguna de sus primeras aproximaciones, sobre todo una superado el cuarto de hora cuando a remate franco de Pereda el portero foráneo Rodrigo Tapias sacó una mano abajo salvadora. El Atlético Mansillés había dominado de cabo a rato en casi todas las parcelas del terreno de juego, salvo en el área contraria y, como se demostró en el 35´, tampoco en lo suyo. Eso es letal en este deporte y el Zamora en su primera llegada a marco contrario ganaba un discutido y discutible penalti que Óscar Martín llevaba a la red silenciando a una grada atónita. En el reinicio el dominio de los locales desapareció por completo y se vería un choque mucho más igualado, incluso desnivelado porque una vez que el Atlético Mansillés el control de los zamoranos iría en aumento con el correr del reloj. El segundo del filial llegó tras un saque de banda mal defendido por los leoneses que aprovechó a la perfección Álex Medina A partir de ese momento los de Mansilla de las Mulas quisieron dar un paso al frente y su entrenador Miguel Ángel Álvarez Tomé intentó remover a los suyos moviendo su banquillo, pero lo cierto es que su equipo terminaría con sólo diez jugadores en el césped ya que tuvo la mala fortuna de sufrir hasta tres lesionados y se quedó sin piezas de recambio en un banquillo muy corto.