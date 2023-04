Yago Iglesias, entrenador del Zamora CF, afirmó ayer en rueda de prensa que su equipo tiene como único objetivo ganar este fin de semana" ya que para que los rojiblancos sigan contando con opciones de "play-off" es "fundamental ganar este partido" ante el Arenteiro. Un rival del que desconfía, aunque venga con los deberes hechos al Ruta de la Plata.

"Veremos lo que pasa en el resto de partidos pero, evidentemente, el sentir de la plantilla es ese, que es el partido más importante. Es el mensaje que la plantilla ha transmitido esta semana, el que se respira en el vestuario", aseguró ayer Yago Iglesias, subrayando que para el Zamora CF es "un partido muy importante, en el que se vuelve al Ruta de la Plata" y, si bien habrá "dos encuentros más por disputar después de estos tres puntos", al gallego no se le escapa que para los rojiblancos "a estas alturas de la temporada y con la clasificación como está, es fundamental ganar el partido del domingo".

Iglesias desconfía de su rival, campeón y con el ascenso de categoría ya en la mano. "No creo que vengan de fiesta", apuntó, asegurando que espera un rival tan duro como el resto de la temporada. "Si bien es verdad que en las últimas semanas ha apostado por las rotaciones y ha dado minutos a jugadores que no han sido tan habituales tras haber utilizado un once muy marcado, eso es un arma de doble filo para nosotros", comentó, explicando: "esos futbolistas querrán demostrar que tienen un hueco en la planificación del próximo curso en la nueva categoría".

Quizá por ello, el técnico rojiblanco no dudó en señalar que el Zamora CF planteará "con todas las de la ley" el partido buscando dar la mejor versión para conseguir los tres puntos y seguir peleando". Una pugna, la del play-off, en la que no se atrevió a considerar si hará falta ganar cada encuentro de aquí al final de curso. "No lo sé, dependerá de lo que hagan los demás. La realidad es que nosotros tenemos que hacer lo nuestro y todo empieza por ganar el fin de semana. Ahora, lo más importante, es el partido más próximo y no podemos pensar más allá. Llevamos tiempo, desde antes de las diez últimas jornadas, sabiendo que nos íbamos a jugar todo al final y ahí estamos. No sé si habrá que ganar sí o sí, o ganar los tres partidos para conseguir el objetivo pero, para nosotros, el objetivo ahora es ganar ya", apuntó.