Cristian Galas, defensor del Zamora CF, fue muy claro y conciso a la hora de señalar el encuentro de este fin de semana como fundamental para los intereses del cuadro rojiblanco y su persecución por un puesto de "play-off". "Es el partido", apuntó el defensor, que no oculta el cansancio que arrastra el equipo pero incide en su ilusión por acabar la liga con el objetivo bajo el brazo.

Galas, que reapareció el pasado domingo jugando los 90 minutos tras sufrir una lesión que le tuvo apartado de los terrenos de juego, indicó que si bien su recuperación ha costado un poco porque "esa parte de la lesión no fue del todo bien", indicando que como él es "un jugador que pertenece a dos clubes" el Castellón "también quería saber como estaba" y se involucró en el proceso. "A mi lo que me interesaba era recuperarme lo antes posible para poder ayudar al Zamora CF", aseveró, deseando "no volver a recaer para seguir sumando" aunque su lesión sea en una zona compleja.

Sobre el choque ante el Arenteiro, Galas fue tan explícito como lo es en línea defensiva. "Es el partido. Quedan tres pero, si no ganas este, creo que puedes ir olvidándote del objetivo", subrayó, añadiendo: "vamos a ir a por los tres puntos porque solo nos vale eso y estamos trabajando para lograr el triunfo. Pueden ser el campeón pero eso da igual, nosotros tenemos que ir a hacer nuestro partido porque tenemos nuestros objetivos".

En cuanto a los números de las últimas semanas y el posible cansancio de la plantilla, Galas indicó que "al final, todos los equipos llegan a este tramo de la liga tocados porque son muchos partidos y muchas semanas de competición". "Es normal llegar cansado pero para eso ahora los equipos entrenan poco y bien, para llegar lo mejor posible y frescos al partido. Es una liga complicada, no es un camino de rosas", concluyó.