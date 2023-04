El Moraleja CF ganó la lucha por la tercera posición de la tabla en la Liga Provincial a a un Villaralbo “B” que vio rota su racha de diez partidos invicto en un duelo disputado de poder a poder que acabó con 3-1 en el marcador.

La primera mitad del envite resultó muy pareja, con dominio alterno pero con el equipo local mostrando un ritmo de juego más alto y mayor seguridad, reafirmada con el tiro lejano de Izan que supuso el 1-0. Un tanto que no hizo bajar los brazos al filial, cuyas bajas no le impidieron pelear por el partido.

Izan, en la segunda mitad, ponía el partido cuesta arriba para los visitantes que, sin embargo, ajustaron diferencias después por medio de Rodri. Hubo que esperar hasta el final para conocer al ganador, sentenciando Edu la pugna por los tres puntos en el minuto 90.