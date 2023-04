Nadie podría esperar que el Arenteiro terminaría este año proclamándose campeón del Grupo 1 de Segunda RFEF, además cuatro jornadas antes de finalizar la Liga. El equipo de O Carballiño (Ourense) ha vivido la mejor temporada de su vida porque, además de proclamarse campeón de la Copa Federación, terminó en la Copa del Rey eliminado por todo un Atlético de Madrid.

Este es el temible rival contra el que el Zamora CF tendrá que jugarse este domingo las escasas opciones que le restan para jugar el play off de ascenso a Primera RFEF, un equipo sin grandes estrellas en su plantilla, pero con una eficacia enorme que le ha llevado a perder tan sólo dos partidos en la Liga, en la jornada 11 frente al Compostela que le superó por 0-1 y ya proclamado campeón de Liga, el pasado domingo por el mismo resultado contra el Langreo que se aprovechó de la celebración del ascenso ante su afición del equipo orensano.

El conjunto verde certificó su ascenso con un gol de Adrián Cruz una semana antes que suponía el 1-1 en su visita al Ourense y que valía para que el Arenteiro lograse su segundo título de la temporada, tras el de la Copa REF en la que eliminó, entre otros, al Zamora CF.

A las ordenes de Fran Justo, el Arenteiro que fue líder desde la octava jornada en la Liga, inició la Copa Federación que jugó siempre en casa tras terminar décimo la temporada anterior en la clasificación final de Segund B, contra un Naval que caía en el estadio municipal de Espiñedo por 3-1. El siguiente en caer en el campo de Carballiño fue el Zamora que, tras eliminar al Bergantiños (2-3) no pudo superar el 2-1 que le endosó el equipo verde.

Y la marcha del Arenteiro por la Copa RFEF se completó con un 3-0 al Panadería Pulido canario y con un 2-0 al histórico Real Unión de Irún que le dio el título en Alzira.

El pase a la Copa del Rey no pudo ser mejor con un 2-0 al Almería, y la guinda la puso la eliminatoria ante el Atlético de Madrid de Diego Simeone que les eliminó, pero no sin problemas, con un 1-3.

Y todo ello, con el trauma que siempre supone el cambio de entrenador a media temporada. Fran Justo tuvo que dejar el banquillo para atender la llamada del CD Lugo en el mes de noviembre y era sustituído por el orensano Javi Rey que tuvo que negociar su marcha con O Barco, de Tercera. Pero el equipo no acusó para nada el cambio de entrenador y se mantuvo como un rival muy sólido que no ha perdido todavía fuera de casa y que sabe amarrar a la perfección sus partidos, ya sea sumando hasta diez empates o ganando sus partidos por la mínima, un total de 16, y once de ellos por 1-0 o 0-1. Datos que quedan patentes al comprobar que no se trata de un equipo especialmente goleador pues sus 37 goles han sido superados por cuatro equipos de la Liga, aunque los 17 que ha encajado indican su gran efectividad que ningún rival ha logrado ni de lejos.

Esta brillante campaña ha sido posible gracias a una acertada reestructuración de la plantilla que ha sido casi total al comienzo de la Liga. Muchas caras nuevas para mejorar el décimo puesto del año anterior, entre las que estuvieron dos ex jugadores del Zamora CF: el centrocampista Jordan que llegó en pretemporada, y el central Pereiro que recaló en enero tras dejar el conjunto rojiblanco.

Aunque es un equipo que reparte bastante bien sus responsabilidades en ataque, Antón Escobar es el pichichi de la categoría, compartiendo 12 goles con Charly, del Zamora. Y a continuación en la lista de goleadores del equipo orensano figura Alex Fernández, con seis dianas en lo que va de Liga.

El equipo de Javi Rey presentó en la pasada jornada una alineación poco habitual integrada por Adrià, Mario, Ger, Pol Bueso (Joseca, min 63), Álex Conde (Markitos, min 69), Rafa Mella, Cruz (Lamelas, min 63), Pereiro, David Álvarez (Escobar, min.68), Manín (Pibe, min 68) y Romay.

Aunque el equipo base podría ser el siguiente según los minutos que ha jugado cada jugador en la segunda vuelta: Diego, Jordan, Bueso, Ger, Joseca, Cruz, Romay, Alex Fernández, Manín, Pibe y Escobar.

A falta de tres jornadas para finalizar la Liga, el Zamora tiene que luchar a muerte por los tres puntos este domingo ya que se mantiene a dos de los puestos de play off y no se puede permitir ceder terreno respecto a los potentes Compostela y Valladolid Promesas que le preceden en la clasificación, y uno de ellos debe pinchar para dejar hueco a los de Yago Iglesias.