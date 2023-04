Al Zamora CF le quedan tres partidos para concluir la Liga regular y la necesidad de mejora de rendimiento (y de puntos) parece evidente para poder cumplir con los objetivos de jugar el play-off y ascender a Primera RFEF, que es el reto marcado para este curso. Por ello se necesita ganar y que no lo hagan sus principales rivales por esas plazas que dan derecho a jugar la fase de ascenso, y que ahora mismo el equipo de Yago Iglesias tiene a dos puntos.

Lo cierto es que el Zamora CF acumula seis jornadas en las que ha dejado escapar múltiples oportunidades de dar un golpe sobre la mesa, y es que desde el 19 de marzo solo ha sumado una victoria ante el descendido Bergantiños, además de dos empates frente a Coruxo y Gimnástica y tres derrotas frente a Vetusta, Guijuelo y Polvorín. Eso supone un bagaje de cinco puntos de los últimos 18 posibles, una cifra que solo empeora el Burgos Promesas y el mismo Bergantiños.

Ante esta realidad, el equipo debe despertar porque el margen de maniobra es nulo a estas alturas, mientras que desde la entidad, con el director deportivo al frente, mantienen que hay que pensar solo en ganar al Arenteiro, aunque sí subrayó la idea común de que «tenemos muchas opciones de meternos». A juicio de César Villafañe todavía quedan muchas cosas por decidir en este último tramo de competición plagado de complicaciones. «Estamos viendo como a todos los equipos les cuesta muchísimo ganar estos partidos finales porque ahora incluso a los que no se juegan nada cuesta ganarles. Yo creo que va a haber muchas cosas por determinar», comentó el responsable, dejando claro, no obstante, que la plantilla del Duero afronta este momento con «ilusión y ganas». «Estamos a menos de un partido para meternos en play-off y nos quedan tres jornadas», recordó.

Lo primero, ganar el domingo

Arenteiro, Real Avilés y Palencia Cristo Atlético serán los oponentes del Zamora CF de aquí a final de campeonato regular, pero desde la «planta noble» prefieren no hacer cuentas, al menos públicamente, e ir partido a partido por lo que solo miran al ya ascendido campeón orensano, que llegará sin nada en juego y que viene de perder su último compromiso con el Langreo. «Lo primero es ganar este domingo, y ya haremos las cuentas de la lechera… Hay que ganar este de casa y aunque el Arenteiro haya ascendido, sabemos que va a venir aquí a ponérnoslo difícil, no nos va a regalar nada. Otra cosa es que, en ciertos momentos del partido, pueda jugar con distinta intensidad, pero no va a regalarnos nada. Lo hemos visto esta jornada, que a equipos que están descendidos o que no se juegan nada, cuesta un mundo ganarlos».

También se refirió Villafañe, en declaraciones a este periódico, a la situación que atraviesa actualmente la plantilla, habiendo sumando cinco puntos en los últimos seis choques. «Es verdad que quitando el día del Polvorín de Lugo los otros dos partidos (Vetusta y Guijuelo) los pierdes porque así lo dice la clasificación, pero con matices. Contra Vetusta tuvimos 18 ocasiones de gol y no metes, y ellos las dos que tienen las meten, y contra Guijuelo pierdes como pierdes. No es excusa, pero el equipo anímicamente lo nota porque eso te hace perder la confianza que habías cogido con los 18 partidos que llevabas invicto. En estos tres últimos hemos ganado solo uno, pero hemos vuelto a aquello de los 18 partidos y al equipo se le ve con más empaque a la hora de que no nos creen ocasiones».

Con este panorama, Villafañe opina que todo depende de ellos, de lo que hagan sobre el terreno de juego, y debe dar igual a quien tengan delante porque «tenemos que enfrentarnos a gente que se va a jugar cosas. Al final lo que tenemos que hacer es ganar, a unos y a otros», y es que está convencido de que «si se ganan los tres, tenemos un porcentaje muy muy alto de meternos».

Así las cosas, los jugadores iniciaron ayer una nueva semana de trabajo, una vez superado el golpe del empate en Torrelavega (0-0), y ya están pensando en positivo porque «a día de hoy tenemos todavía muchísimas opciones de meternos. Estamos viendo que en esta pasada jornada solo un equipo de los 8 primeros ha ganado», recordó Villafañe.

Situación de Julio Iricibar

Por último, en cuanto a los lesionados, y al futuro inmediato del portero Julio Iricibar, el director deportivo tiene claro que no van a arriesgarse a una hipotética recaída por acelerar su vuelta, pero no supo confirmar si podrán contar con el cancerbero antes del fin de la temporada regular.