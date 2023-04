El Zamora CF no pudo sumar este domingo los tres puntos que le habrían permitido, dados los resultados de terceros, asaltar el play-off. Al final, un empate sin goles en un encuentro en el que los rojiblancos salieron sin delantero centro y volvieron a sufrir la falta de gol que tantas semanas los ha acompañado. Los de Yago Iglesias protagonizaron un encuentro abierto con la Gimnástica de Torrelavega, en el que tuvieron ocasión de llevarse la victoria, pero también pudieron perder. Al final, un punto que les deja séptimos (los adelanta el Vetusta) y a dos de la fase de ascenso a falta de tres partidos para que concluya la liga regular.

Con un once con varias novedades, sobre todo la suplencia de Charly López, el Zamora CF afrontaba un partido importante para sus intereses que arrancó con ritmo, aunque con poca pólvora.

Durante los primeros veinte minutos ninguno de los dos porteros tuvo problemas dentro de sus áreas, y el Zamora se mostró muy ordenado en su línea defensiva, siendo consciente el conjunto visitante de que no quería cometer errores en las zonas complicadas del terreno de juego.

Con el paso de los minutos, los rojiblancos se sintieron más cómodos sobre el terreno de juego, controlando mucho el esférico gracias al buen hacer del mediocentro Juanan, que gestionó con habilidad las pocas llegadas al área rival de los visitantes durante los primeros compases del partido. Por su parte, a la Gimnástica le costó un tanto más meterse de lleno en la contienda y no podía pisar el campo rival con tanta facilidad como su adversario. Intimidaron poco, con alguna que otro balón en largo de Javi Delgado, que finalmente sus compañeros no pudieron materializar en gol. Pese a la persistencia y control de la pelota del Zamora, los pupilos de Yago Iglesias no terminaron de ser contundentes dentro del área rival, defendida con mucho orden y seriedad por la defensa local.

En el 25’, después de unos minutos en los que los visitantes estaban encontrando su zona de confort sobre el verde, los locales estuvieron a punto de anotar el primer tanto de la tarde, después de un despeje de David Troya, cuyo rechace acabó en la cabeza de Unai, que a punto estuvo de adelantar a los suyos de cabeza. Pasaron los minutos en El Malecón y se igualaron las tornas, ya que El Hadadi también gozó de una oportunidad para adelantar a su equipo y dar una cierta ventaja en el electrónico. En el 37, los locales gozaron de otra oportunidad buena para adelantarse a cargo de Javi Delgado, después de un lanzamiento desde el córner lanzado por Moratías. Con mucha igualdad sobre el verde se llegó al final de unos primeros cuarenta y cinco minutos muy igualados y abiertos, donde ambos equipos mostraron mucho menos potencial del que tiene en sus filas ofensivas y ninguno de los dos pudo abrir el marcador.

Tras el descanso, la tónica del partido fue un retrato prácticamente idéntico de cómo había acabado el primer tiempo. Dominio con el esférico por parte de los dos conjuntos, pero demasiados errores dentro de las áreas rivales. Los nervios empezaron a entrar también en juego, ya que para el Zamora cada vez quedaba menos partido y el cronómetro del colegiado daba la sensación de que estaba acelerado para un conjunto zamorano que, sí o sí, tenía que sumar los tres puntos para entrar en el play-off.

Desde la banda, el míster del Zamora decidió mover ficha para ver si entrando con futbolistas frescos podía cambiar un poco las tornas sobre el terreno de juego. El conjunto de la capital del Duero apretó de lo lindo en los últimos compases del partido y cuando apenas faltaron 10 minutos para llegar al final de la contienda, el canterano Luis Rivas se plantó solo frente al guardameta del equipo local y con un mano a mano entre delante y portero, Dani Sostres pudo sacar una excelente parada para mantener en cero a cero en el marcador, con una ocasión para el Zamora que ya cantaba el primer tanto.

Nervios en el tramo final del partido en el que los rojiblancos persistieron hasta el minuto añadido y el extra que otorgó el colegiado, pero finalmente no hubo goles en el Malecón. El equipo pierde una nueva ocasión en un tramo final de temporada en el que todo está muy complicado.