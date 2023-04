El entrenador del Zamora CF Yago Iglesias anunció ayer que todavía no contará este domingo contra la Gimnástica de Torrelavega con sus jugadores lesionados de larga duración aunque en esta semana a contado con casi toda la plantilla en los entrenamientos, lo que hace que "los entrenamientos estén ganando nivel y ritmo porque todo el mundo quiere verse, cuanto menos, en la convocatoria para ayudar al equipo".

"Vamos, recuperando efectivos, si es cierto que todavía estamos mermados en ciertas posiciones, pero lo hemos ido superando con el trabajo que hemos ido haciendo a lo largo del año, en todas estas contingencias que nos hemos encontrado de jugadores que ha habido que ir cambiándolos de posición. Pero poco a poco, con el paso de las semanas, entrenamientos y partidos han tenido que ir adaptándose esas posiciones".

Por el momento, ni Irizíbar y Galas podrán reincorporarse a los partidos aunque Yago Iglesias espera contar con ellos muy pronto: "Han empezado a entrenar con el grupo, pero todavía tenemos que valorar cuál es su estado y si realmente vamos a poder contar con con ellos. A día de hoy no lo puedo decir. Sí que están haciendo cosas con con el equipo, pero todavía por un lado está el alta médica que tampoco la tienen y por otro lado está el alta deportiva que es hacer una semana de entrenamientos mínimo con el equipo al ritmo que los tienen que hacer".

Iglesias no quiere aventurar un pronóstico para el Valladolid-Compostela de esta jornada en la que se enfrentan sus dos rivales directos por el play off: "Solo me centro en lo que podemos hacer nosotros, en controlar lo controlable, en acabar bien la semana de entrenamientos y escoger esos 18 jugadores para que el partido vaya por donde nosotros queremos. Queremos que el equipo esté, sobre todo, centrado. Ya no voy a decir preparado para el partido porque sí que lo va a estar, sino centrado, que tenga claro lo que se va a encontrar, y qué cosas tenemos que hacer. Veremos el domingo a la tarde noche lo que ha pasado y lo que hemos hecho nosotros y a partir de ahí podremos valorar".