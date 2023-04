Sonia Calvo completa cinco de los seis "majors"

La zamorana Sonia Calvo Casado finalizó el pasado lunes el quinto de los seis maratones populares más importantes del mundo tras correr la prueba de Boston -la más antigua del calendario internacional- con su mejor marca personal pese a la lluvia que acompañó a los corredores durante los 42.192 metros. La corredora del Triatlon Duero consiguió su mejor marca personal con 3h25´28 y de las 11.500 mujeres que finalizaron el maratón de Boston, ha quedado la 2.499.

Sus impresiones poco después de cruzar la meta no pudieron ser más duras: "Ha sido horrible. Llegueé con los labios morados y empapadísima por la lluvia. A ello hay que sumar que el viento sopló en contra durante todo el recorrido, los efectos del "jet lag" y lo peor fueron los primeros tres kilómetros en los que era imposible avanzar por los empujones y si te salías a los arcenes, estaba todo embarrado. Unas condiciones dantescas, la gente se retiraba continuamente y no puedo creerme que haya hecho mi mejor marca ni que, al día siguiente de la carrera, esté sin agujetas", y añadió en tono jocoso: "Yo creo que fue el olor continuo a barbacoa, ya sabes, casas de madera y toda la familia reunida con la típica furgoneta americana y ofreciendote costilla y cervezas", explicó la corredora que cubrió el primer medio maratón en una buena marca de 1h40 y fue la 187 en su categoría master 45-49.

Su media por kilómetro fue de entre 5 y 6 minutos. Y no quedó ahí la cosa porque "corrí los cuarenta y dos kilómetros con los pies encharcados pero para mi lo peor indudablemente fue que uso gafas y no veía absolutamente nada y si las limpiaba, peor. El terreno estaba muy peligroso, con miles de vasos y geles por el suelo, muchos charcos y sin ver absolutamente nada. Sólo oía ¡España, España! porque llevaba una camiseta con las banderas de Zamora y España y me giraba, pero no los veía ni me podia acercar", reconoció la exconcejal zamorana en declaraciones a La Opinión-El Correo de Zamora.

Sonia Calvo ha corrido seis maratones en su vida, pero "Boston es el más duro de los seis "majors", el más antiguo y de más prestigio y de los más duros del mundo, dicen". Hasta el momento, ha completado las carreras de Nueva York, Berlín, Londres, Chicago y Boston, aunque el de Valencia se encuentra ya muy cerca de estos cinco grandes.

Ahora el objetivo será correr el maratón de Tokio para completar los seis majors pero eso ya son palabras mayores porque el viaje es larguísimo y el presupuesto, muy elevado.

La keniana Hellen Obiri fue la vencedora femenina de esta 127 edición del Maratón de Boston, el más antiguo del mundo. Se compitió en una mañana húmeda, con 9 grados Celsius de temperatura y calles mojadas, pero con el habitual entusiasmo por el maratón más antiguo del mundo, celebrado en el Día de Patriotas, festivo en el estado de Massachussets.

Se trata de un evento de larguísima tradición, que se celebra cada año en Boston desde 1897, cuando un grupo de bostonianos decidieron organizar su propio maratón tras regresar de los Juegos Olímpicos de Atenas.

La cancelación de la edición de 2020, a causa de la pandemia del covid, marcó una excepción en la historia de un Maratón que ni la gripe española de 1918 ni las Guerras Mundiales habían parado en el siglo pasado.