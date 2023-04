El CD Benavente sacó un gran resultado en su visita a La Llanera, donde firmó un empate a dos tantos en un partido emocionante frente a La Bañeza que los visitantes pudieron ganar y que el cuadro leonés igualó desde los once metros.

El Benavente demostró una gran cohesión desde el comienzo del partido, presionando de forma efectiva a La Bañeza con Santamaría y De Castro haciendo un gran trabajo defensivo. Además, Turiel, García, Cuervo y Haedo se movieron de manera constante para interceptar los pases y recuperar el balón. Ni la desafortunada lesión de Barrientos, que tuvo que ser sustituido a la media hora, evitó que el Benavente llevara la voz cantante del juego. Todo ello a pesar de haber encajado, poco antes, el 1-0 en un gran acierto de Jorge Prieto.

Los de Santi Redondo no bajaron los brazos pero tuvieron que esperar para recibir el premio a su esfuerzo. Fue ya en la segunda mitad cuando Turiel no desaprovechó la ocasión para poner el empate con un penalti en el minuto 47. Un 1-1 con el que no se conformaron los benaventanos, pasando a cobrar ventaja en el marcador con un tanto de Ríos en el minuto 60.

Parecía que el partido estaba decidido a favor del C.D Benavente, pero quedaba mucho y La Bañeza no iba a tirar la toalla ante su público. Los leoneses reaccionaron y, al final, igualaron la contienda con un penalti anotado por Jorge Prieto. Un gol que puso el definitivo 2-2 que el Benavente trató de convertir, durante un cuarto de hora, en una victoria que no hubiera sido injusta para los méritos que realizó en La Llanera.