Tras el empate ante Alarcos Ciudad Real del pasado fin de semana (29-29), el Balonmano Zamora Enamora quiere dar esta tarde-noche un paso más hacia la permanencia, aunque el reto que habrá sobre la pista del Ángel Nieto a partir de las 20.00 horas no será nada fácil para los "Guerreros de Viriato", actualmente sextos en la tabla, pero a un punto de la zona de tranquilidad. El equipo pistacho recibe en esta jornada al actual líder de la clasificación de la lucha por la permanencia, un Antequera que sacará a relucir todas sus armas en un pabellón que debe ser una olla a presión que ayude al plantel local a sumar el máximo botín. "Todos los partidos de esta segunda fase son importantes y a nadie le gusta perder" comentó el entrenador del BMZ que quiso dar por concluido lo sucedido en el Quijote Arena para centrarse en lo que está por venir. Fran González también insistió en que no quiere hacer cuentas sobre las victorias que necesitan para cumplir con el objetivo, y el mensaje es el de ir "partido a partido. No sabemos qué va a pasar la semana que viene. Ahora todo el mundo está con que nos viene el "coco" Antequera como en su día vino el "coco" Alicante, y nadie contaba con esos puntos y los sacamos. Cada jornada puede pasar algo diferente y veremos dónde acabamos".

Con estas bases, el equipo zamorano se prepara para un choque importante y lo hace tras haber superado el sabor amargo de dejó el último empate, pero a día de hoy ya tiene que estar superado porque tienen un nuevo reto enfrente. "El plan de partido es el de imponer nuestro juego y nuestro ritmo. No varía mucho de unos equipos a otros, pero sí habrá que prestar especial atención a algunas cosas especiales de Antequera", comentó el técnico en referencia a sus pivotes y su buena circulación de balón. "Nosotros tenemos que seguir haciendo lo mismo, tenemos que basar los partidos en la defensa, correr y no contagiarnos del equipo contrario. Ser nosotros mismos durante sesenta minutos", expuso el responsable del banquillo quien es un defensor de mantener sus señas de identidad, adaptando cuestiones particulares según el rival, en el que destaca Rafa Baena, aunque "el equipo es mucho más", avanzó. Con estas bases, el objetivo será el mismo: un equipo que pelee los 60 minutos y que "cuando tenga al rival tocado, intente herirlo de muerte", subrayó Fran González quien confía en que los suyos saquen su carácter.