El jugador del Zamora Enamora Pablo Cubillas reconoció ayer en rueda de prensa que el equipo pistacho tuvo sentimientos encontrados tras el empate logrado en Ciudad Real ante el Alarcos: "Fue muy dura la manera en la que nos empatan pero obviamente, estamos contentos por rascar un punto fuera que fácil no es". El estremo del Zamora Enamora analizó el encuentro destacando que "en la primera parte hicimos un papel un poco regular y nos pasó factura luego obviamente, pero estamos contentos por sacar un punto fuera que es muy valorado ahora. Ese punto que hemos perdido no sabemos si es punto perdido o un punto ganado".

Cubillas, pese a todo, añadió que "estamos yendo un poquito a rachas. Son partidos muy complicados y al final tenemos que apelar al grupo. Sobre todo no podemos permitir que nos metan esos parciales tan pronto porque nos está pasando factura" y repecto al partido contra Antequera de este sábado, asegura que "dicen que es el mejor equipo pero creo que nos puede ir bien. Tiene un pivote muy fuerte que nos puede generar bastantes problemas, sobre todo por talla y peso, pero lo podemos sacar adelante si lo hacemos todo en equipo, con facilidad". A juicio de Cubillas, Antequera tiene unas características que "nos pueden venir bien para correr y correr. No corren mal para arriba, igual un poco mejor que para abajo, pero es gente con experiencia que vas a saber controlar el partido y nosotros intentaremos no contagiarnos de ese juego lento y pesado", añadió.

Por su parte, el entrenador del Zamora Enamora, Fran González, reconoció que "perdimos por una acción a falta de nada, cinco segundos, lo que era un partido que teníamos al final bastante controlado. El equipo terminó un poco tocado porque al final pierdes un punto, aunque también es cierto que la semana anterior conseguimos al final uno que no esperábamos". El técnico asturiano señaló que el plan del partido de este sábado (20.00 horas) "es el de imponer nuestro juego y poner nuestro ritmo. Nosotros tenemos que seguir haciendo lo mismo, tenemos que basar los partidos en la defensa, en correr y no contagiarnos del equipo contrario, ser nosotros mismos durante los 60 minutos", añadió el entrenador del Zamora Enamora.