A pesar de la derrota ante Clavijo, el CB Zamora ya tenía asegurada su presencia en el play-off a LEB Oro, y Saulo Hernández insistió en que «todo lo que hagamos tiene que ser un aprendizaje para estar preparados, y no se me ocurre mejor aprendizaje que este por la entidad del rival, por el físico que pone en pista, el acierto que han tenido y por todo».

Así, lo primero que hizo el técnico de los zamoranos fue felicitar a su rival porque «ha demostrado porque es, junto a Tizona, el mejor equipo de la Liga, y nosotros tenemos que entender que en el baloncesto puedes hacer las cosas bien pero el otro equipo puede hacerlas mejor». En esta dirección, el técnico admitió que «hoy (por ayer) hemos tenido fallos pero no se puede perder la confianza en el equipo, ni en el cuerpo técnico. El siguiente partido será otra historia y el lunes tendremos la cabeza limpieza para afrontarlo».

Respecto al choque de ayer, recordó que en el inicio estuvieron acertados, con buenos momentos y tiros fáciles, pero «ellos en el segundo cuarto suben el nivel de contacto y físico, y nos empieza a costar más encontrar situaciones fáciles. Eso se suma con tiros, bien defendidos, que meten, y de pronto vemos que haciendo las cosas relativamente bien, lo que en otro partido sería ir diez arriba, miras el marcador y estas uno abajo, y la cabeza hace que no juegues».

Además, fue claro en que «hay que entender y aceptar que este es el nivel físico que se permite en el baloncesto. A mí me parece un error porque el baloncesto cambia cada año hacia una permisividad que no es correcta», aunque sí subrayó que esa no es la razón por la que perdieron. «Es un baloncesto distinto y hay que aceptarlo». Con todo, dejó claro que si quieren ser competitivos «en el play-off hay que ponerse en ese mismo nivel físico» y «no podemos dejar de jugar, pase lo que pase externamente».

Por último, en cuanto al arbitraje, dejó claro que la «única sensación» que tiene es que a Yates «está tan fuerte que se le permite hacerle cosas que a otro no se permitía porque se caería al suelo».