Contento y orgulloso por el juego de las suyas, que afrontaron el partido ante Ardoi muy mermadas de efectivos y a pesar de todo se hicieron con la victoria. Así se mostró el entrenador del Recoletas Zamora, Ricardo Vasconcelos, al término del encuentro de ayer. "Nos faltaron tres jugadoras y es obvio que tampoco íbamos a arriesgar. Si fuera un partido de play-off quizá de las tres, dos intentarían jugar, pero no quisimos en este caso. Es mejor ser segundo que tercero, pero no es determinante". Así, pensando en la fase de ascenso que comienza en dos semanas con los cuartos de final, el portugués comentó que "vamos a recuperar jugadoras y vamos a jugar con este carácter que mostramos porque al final el ataque, aunque con errores, fue bastante bueno y, en la defensa, el bloqueo directo no me gustó, pero poco a poco mejoramos algo, así que, estoy contento", explicó el luso.

Respecto a posibles cruces y si tiene preferencias en cuanto al rival, fue claro y dijo que lo que él prefiere "es ganar". "Ganar a quien sea y como sea. Hay que esperar para saber quien será el primer rival para estudiarlo lo mejor posible pero elegir no es algo que toque a quien tiene un objetivo, el que tiene un objetivo supera las dificultades". "Tenemos rivales de gran nivel y todos tienen algo muy bueno, lo que hay que entender es que todos tienen también debilidades", señaló. En cuanto a la opción de ser sede de la "Final Four" sí recordó que son candidatos y sería importante pero "al final tampoco depende de nosotros". Por último, sobre cómo afrontan el choque en Ferrol de la próxima semana, sin nada en juego, Vasconcelos subrayó que lo plantean al cien por cien. "No puedes preparar un play-off sin dar tu mejor versión cada vez que sales a pista". "Vamos a jugar y encararnos con un rival que ha hecho un temporadón y será el mejor entreno de la semana", concluyó.