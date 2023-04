Luismi Luengo estaba muy tocado al término del encuentro ante el Polvorín (1-2). El defensa recordaba en sala de prensa que esta derrota se produce después de dos fines de semana anteriores en los que también se perdió. “Te viene el último a casa, y si quieres aspirar al play-off tienes ganar, y no hemos ganado. Quedan seis jornadas y lo intentaremos hasta el final, pero era una oportunidad muy buena”.

Además, añadía, que a nivel mental no están bien, después de tres jornadas sin puntuar. "Todos sabemos cómo es un vestuario y esto te toca mucho anímicamente" aunque sí dejó claro que la situación no es la misma que al inicio de la competición. "Las sensaciones, quitando este último partido, para mí no son iguales, pero al final te vas con cero puntos de nueve y si quieres aspirar a lo más alto, partidos como hoy no puedes perderlo".

Con esta realidad, el defensa sabe que el margen de error es poco, pero tiene claro que "capacidad hay". "Llevábamos, antes de estos tres partidos, una racha muy buena, y creo que hay que ir más a ese camino. Tenemos que encontrarnos defensivamente en el campo, estar juntos y si nos meten un gol saber que no pasa nada, que hay que seguir. Hoy nos marcan y nos entra la ansiedad".

A pesar de todo admitió que son tres derrotas consecutivas a unas alturas de temporada en la que te juegas todo y "tienes que darlo todo hasta el final por el escudo, la gente que se deja su dinero y por todos nosotros", añadió el futbolista insistiendo en el mensaje de que "hay que intentarlo hasta el final".

En concreto en lo que sucedió ante Polvorín cree que ha sido un problema psicológico, por la ansiedad creada tras el primer gol de los lucenses. "Quedan 18 puntos y estamos cerca. Hay que seguir porque hasta las matemáticas todo se puede. Quedan res o cuatro partidos buenos y nos metemos".