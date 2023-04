El Recoletas Zamora jugará esta tarde (17.00 horas) su último partido de Liga en casa, aunque podría no ser el último de la temporada contra un Ardoi que lucha por entrar en puestos de play off y que se cruzaría con el equipo naranja en el caso de terminar en la novena posición. Para ello, tendría que perder los dos partidos que restan de Liga y que Estepona los ganase. Ardoi jugará hoy en el Ángel Nieto y recibirá el próximo fin de semana a un complicado Alcobendas que lucha con el Joventut por la tercera plaza final. Por su parte, Estepona recibe a un AlQazeres también metido en los puestos de play off y finalizará la liga recibiendo al Paterna que es sexto actualmente. De todas forma, e independientemente del rival que le corresponda en la primera eliminatoria, el Recoletas ya solo piensa en la fase de ascenso que cada día se ve más difícil que pueda celebrarse en Zamora. Como ya informó este periódico, el club naranja tendrá que competir con dos candidatos muy potentes como son el Joventut que tiene todo el respaldo de un club de ACB y de las instituciones públicas de la localidad barcelonesa, y el Celta Baloncesto que será respaldado por el alcalde Abel Caballero que tampoco regateará esfuerzos para llevarse la fase final en la que se cruzarán los cuatro supervivientes de la eliminatoria previa.

No piensan en rivales Recoletas no se para a pensar en quién puede ser su primer rival ya que el potencial de AlQazeres, Ardoi o Estepona es similar y, en todo caso, sus posibilidades pasarán más por jugar como sabe que del potencial del rival que le corresponda. El equipo sigue condicionado por las bajas y esta semana contará tan sólo con siete jugadoras ya que la macedonia Jelena Antic sigue sin recuperarse de la lesión que arrastra desde que llegó a Zamora después de los partidos jugados con su selección nacional, y ha decidido desplazarse a su país para realizar allí una consulta médica sobre la dolencia que sufre. Como es sabido, Ricardo Vasconcelos no podrá contar con Ángela Vendrell, que fue operada y se perderá lo que resta de temporada, ni con la argentina Ornella Santana que arrastra problemas en la espalda y tendrá que dosificarse pensando en estar lo mejor posible en la fase de ascenso. En el Ardoi que dirige Juan Ferreira destaca claramente la argentina Diana Cabrera que promedia 11 puntos y 10 rebotes por partido más tres asistencias. Además destacan la senegalesa Fatou Pouye , Zoe Hernández y la asturiana Claudia Calvelo que llegó esta temporada procedente del Barça. Esta penúltima jornada servirá para que terminen de situarse en puestos de play off el Celta, que recibe al Canoe; Estepona y AlQazeres lucha por alcanzar la séptima posición; Joventut recibirá a un siempre difícil Paterna; y Alcobendas tendrá que ganar a Lima Horta para asegurarse la tercera posición. Además el campeón de Liga, Baxi Ferrol cerrará la temporada visitando al Azkoitia que no puede permitirse ya ninguna derrota para evitar que el Picken Claret le relegue a la segunda plaza de descenso. El equipo estudiantil valenciano recibe a un Melilla que ya no tiene nada que ganar en una temporada muy discreta. El Picken Claret necesita dos victorias, que Domusa Teknik ISB pierda los dos o esperar un triple empate con todavía múltiples posibilidades. Córdoba, ya descendido, visita al Vega Lagunera que todavía no está salvado matemáticamente.