Recoletas Zamora - Ardoi: Superado el último ensayo en casa antes del play-off

Victoria en el último partido del Liga regular en casa de un Recoletas Zamora que tenía ante sí un nuevo ensayo para el play-off frente a un Construcciones Ardoi que llegaba a este encuentro sin tener amarrada su presencia en la lucha por el ascenso. A pesar de lo holgado del resultado, no fue en absoluto un encuentro sencillo para las jugadoras de Vasconcelos, a las que falta de regularidad durante los cuarenta minutos les hizo mella, mérito también de un oponente muy peleón.

Comenzó el partido y Ardoi mostró credenciales con los primeros dos puntos de la tarde obra de Pouve, que fueron bien contestados con el primer triple de la tarde, que llegó dela mano de María Barneda. Juego rápido y buena circulación de balón por parte de unas locales que, no obstante, se mostraban muy erráticas bajo el aro, un circunstancia que se iba a prolongar durante todo el primer parcial. Ni la canasta de Knezevic (5-6) hizo mejorar en esa faceta, un hecho que obligaba a las naranjas a ir a remolque en el Ángel Nieto este primer tramo.

Todo pareció cambiar con otro +3 de Isa LaTorre, que puso en el marcador el 8-7 que Hartman amplió instantes de después. El Recoletas parecía haber encontrado el camino pero Ardoi no se achicó y Pouve respondía con otro "triplazo", al que siguió uno nuevo de la local alemana. En este duelo de triples, el Recoletas se sentía cómodo, aunque quedaba pendiente una necesaria mejoría en defensa y es que los fallos atrás estaban dando vida a las visitantes (14-14, min 8). La recta final del primer cuarto fue un cúmulo de fallos de las zamoranas que concluyeron los primeros diez minutos 2 abajo ,14-16, y con mucho por mejorar.

Nada más reanudarse el choque, Knezevic, Sara Castro y Hartman demostraron que el idilio con el aro había vuelto, y devolvieron el dominio al equipo de Ricardo Vasconcelos (22-20, min. 13) obligando al entrenador visitante a pedir un tiempo muerto al verse totalmente superado con una salida en tromba de las zamoranas. Llegaron minutos de gran igualdad en la pista del pabellón capitalino, con intercambio de golpes y con un Recoletas que crecía segundo a segundo en contundencia (30-24, min. 15). Las naranjas tomaban la delantera y superado el ecuador del este segundo parcial ya dominaban en todas las facetas ante un rival que, aunque le empezaba a faltar la gasolina, se mantenía vivo (34-31, min. 18). El Zamarat pisó el acelerador en los compases finales para lograr la mayor ventaja hasta el momento y enfilar el triunfo con un 42-35 en el electrónico cuando se llegaba al tiempo de descanso.

La barrera psicológica de los diez puntos

Se reanudó el choque y era importante mantener la intensidad mostrada antes del descanso pero el rival navarro tampoco estaba dispuesto a regalar nada. Casi dos minutos se tardó en ver la primera anotación de este segundo tiempo y la protagonizó Alina que subió la renta (45-35) y poco después Knezevic superaba la barrera psicológica de los 10 puntos para poner un +12 en el marcador. Con más corazón que cabeza Ardoi trataba de dar respuesta a un Zamarat que ya estaba lanzado pero que sabía que no podía bajar los brazos porque al mínimo error las visitantes ponían acercarse. La clave pasaba por asegurar los tiros y evitar concesiones que pudieran devolver la esperanza de triunfo a las navarras.

13 arriba (55-42) arrancó el último cuarto de la tarde y Ardoi quiso demostrar que no estaba todo dicho. Dos canastas pusieron a las rivales a 9, pero Sara Castro reaccionó a tiempo. A estas alturas a nadie se le escapaba que iba a haber que trabajar hasta el último segundo y es que cualquier mínima relajación estaba siendo muy penalizada. De nuevo el Recoletas más férreo salió a la luz, cuando más urgía y en dos fogonazos el marcador reflejaba un 66-40 a falta de seis minutos. El guion se mantuvo y aunque las foráneas no arrojaron la toalla la victoria naranja, la última en casa de la liga regular, no parecía peligrar.

Isa Latorre volvió a demostrar su papel de líder, y Vasconcelos dio entrada a Claudia Vicente en los últimos compases que se llevó los aplausos del respetable. Dos minutos para el final y el 72-54 aseguraba el trabajado triunfo del equipo naranja que volverá a ponerse ante su afición el 22 de abril, en los cuartos de final del play-off.

Al final un contundente 74-56 que permite soñar con todo.